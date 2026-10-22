Mimar Eren Talu ile oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu, 2024 yılında aşk yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti.

"BENİ ALDATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre iddiaya göre Emircan Şahin, Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm" deyip hakaretlerde bulunmuştu.