"Beni aldatırsan seni öldürürüm" demişti! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yu darp eden Emircan Şahin hakkında mahkeme kararı
Mimar Eren Talu ile oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin küçük kızları Derin Talu'nun 2024 yılında yaşadığı şiddet olayına ilişkin görülen dava karara bağlandı. İş insanı eski sevgilisi Emircan Şahin'in evinde telefonuna gelen bir mesaj üzerine "Beni aldatırsan seni öldürürüm" diyerek şiddete uğradığını belirten Talu, hastaneden darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.
Mimar Eren Talu ile oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu, 2024 yılında aşk yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti.
TELEFONUNDA MESAJ GÖRDÜ
Şahin'in evine giden Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma yaşanmıştı.
"BENİ ALDATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre iddiaya göre Emircan Şahin, Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm" deyip hakaretlerde bulunmuştu.
BELGELER DELİL OLARAK SUNULDU
Talu sabah erken saatlerde gittiği hastaneden darp raporu alarak şikâyetçi olmuş ve dava dosyasına belgeleri delil olarak sunmuştu.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTEMİ
Şüpheli Emircan Şahin hakkında, 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şüpheli Şahin, müşteki Talu ve tarafları temsilen avukatları katıldı.
5 BİN 600 TL'LİK ADLİ PARA CEZASI
Yapılan karşılıklı savunmaların ardından dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı.
Şahin hakaret ve tehdit suçlarından beraat ederken basit yaralama suçundan 5 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.