4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?
2018'den bu yana podyumlarda görülmeyen ikonik Fantasy Bra tasarımıyla podyumda yürüyen 29 yaşındaki Kylie Jenner, şeffaf topukluları, beyaz kanatları ve göğsünde taşıdığı 50 milyon dolarlık servetle gecenin yıldızı oldu. Defilenin hemen ardından ortaya atılan "50 milyon dolarlık tasarımı gizemli bir Türk iş insanı eşine hediye olarak satın aldı" iddiası ise magazin gündemini salladı.
Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın 2026 defilesi, moda dünyasında büyük ses getirdi.
GECENİN EN DİKKAT ÇEKİCİ PARÇASI
Markanın 2018'den bu yana podyumlarda görülmeyen ikonik Fantasy Bra tasarımı, bu kez Kylie Jenner tarafından sergilendi.
29 yaşındaki Jenner, transparan mini eteği, şeffaf topuklu ayakkabıları ve beyaz tüylü kanatlarıyla podyuma çıkarken, gecenin en dikkat çekici parçası üzerinde taşıdığı milyonlarca dolarlık sütyen oldu.
4 BİN 410 ELMASLA HAZIRLANDI
Victoria's Secret'ın mücevher markası Jacob & Co. iş birliğiyle hazırladığı tasarımda, 75,54 karatlık canlı sarı bir elmasın çevresine yerleştirilen 4 bin 410 doğal elmas kullanıldı.
15 zanaatkarın bin saatten fazla çalışarak tamamladığı sütyenin ağırlığı yaklaşık 1,8 kilogramı buldu. Tamamen altın ve elmaslardan oluşan tasarım, 50 milyon dolarlık fiyatıyla Fantasy Bra tarihinin en pahalı parçası olarak kayıtlara geçti.
TÜRK İŞ İNSANI EŞİNE Mİ HEDİYE ETTİ?
Defilenin ardından ortaya atılan bir iddia ise magazin gündemini hareketlendirdi. Kulislerde, 50 milyon dolarlık sütyenin Türk bir iş insanı tarafından eşine hediye edilmek üzere satın alındığı öne sürüldü.
Söz konusu iş insanının kimliği açıklanmazken, iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama da yapılmadı. Milyarlarca liralık tasarımın gerçekten Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
50 MİLYON DOLARLIK TASARIM
Page Six Style'ın haberine göre Kylie Jenner'ın defilede taşıdığı Fantasy Bra'nın, Jacob & Co.'nun New York'taki butiğinde özel satışa sunulması planlanıyordu.
MODELİN BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAKTI
Geçmişteki Fantasy Bra tasarımlarının büyük bölümü defilelerin ardından parçalarına ayrılarak farklı mücevherlere dönüştürülürken, Jenner'ın taşıdığı modelin bütünlüğü korunarak satılacağı açıklanmıştı.
Marka temsilcileri tasarımın satışa çıkarılacağını doğrulasa da alıcısının kimliği ve nihai satış bedeline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
TARİHİN EN PAHALI FANTASY BRA'SI
Victoria's Secret'ın 1996 yılında Claudia Schiffer ile başlattığı Fantasy Bra geleneği, yıllar içinde Heidi Klum ve Gisele Bündchen gibi dünyaca ünlü modellerle devam etti.
Gisele Bündchen'in 2000 yılında taşıdığı 15 milyon dolarlık Red Hot Fantasy Bra, uzun yıllar serinin en pahalı tasarımı olarak anıldı.
REKORU AÇIK ARA GERİDE BIRAKTI
Kylie Jenner'ın sergilediği 50 milyon dolarlık yeni model ise bu rekoru açık ara geride bıraktı. Şimdi gözler, servet değerindeki mücevherin satışına ve Türk iş insanı hakkındaki iddialara ilişkin yapılabilecek açıklamalara çevrildi.