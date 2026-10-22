TÜRK İŞ İNSANI EŞİNE Mİ HEDİYE ETTİ?

Defilenin ardından ortaya atılan bir iddia ise magazin gündemini hareketlendirdi. Kulislerde, 50 milyon dolarlık sütyenin Türk bir iş insanı tarafından eşine hediye edilmek üzere satın alındığı öne sürüldü.

Söz konusu iş insanının kimliği açıklanmazken, iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama da yapılmadı. Milyarlarca liralık tasarımın gerçekten Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.