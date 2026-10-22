UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?

2018'den bu yana podyumlarda görülmeyen ikonik Fantasy Bra tasarımıyla podyumda yürüyen 29 yaşındaki Kylie Jenner, şeffaf topukluları, beyaz kanatları ve göğsünde taşıdığı 50 milyon dolarlık servetle gecenin yıldızı oldu. Defilenin hemen ardından ortaya atılan "50 milyon dolarlık tasarımı gizemli bir Türk iş insanı eşine hediye olarak satın aldı" iddiası ise magazin gündemini salladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın 2026 defilesi, moda dünyasında büyük ses getirdi.

4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?-2

GECENİN EN DİKKAT ÇEKİCİ PARÇASI

Markanın 2018'den bu yana podyumlarda görülmeyen ikonik Fantasy Bra tasarımı, bu kez Kylie Jenner tarafından sergilendi.

29 yaşındaki Jenner, transparan mini eteği, şeffaf topuklu ayakkabıları ve beyaz tüylü kanatlarıyla podyuma çıkarken, gecenin en dikkat çekici parçası üzerinde taşıdığı milyonlarca dolarlık sütyen oldu.

4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?-3

4 BİN 410 ELMASLA HAZIRLANDI

Victoria's Secret'ın mücevher markası Jacob & Co. iş birliğiyle hazırladığı tasarımda, 75,54 karatlık canlı sarı bir elmasın çevresine yerleştirilen 4 bin 410 doğal elmas kullanıldı.

15 zanaatkarın bin saatten fazla çalışarak tamamladığı sütyenin ağırlığı yaklaşık 1,8 kilogramı buldu. Tamamen altın ve elmaslardan oluşan tasarım, 50 milyon dolarlık fiyatıyla Fantasy Bra tarihinin en pahalı parçası olarak kayıtlara geçti.

4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?-4

TÜRK İŞ İNSANI EŞİNE Mİ HEDİYE ETTİ?

Defilenin ardından ortaya atılan bir iddia ise magazin gündemini hareketlendirdi. Kulislerde, 50 milyon dolarlık sütyenin Türk bir iş insanı tarafından eşine hediye edilmek üzere satın alındığı öne sürüldü.

Söz konusu iş insanının kimliği açıklanmazken, iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama da yapılmadı. Milyarlarca liralık tasarımın gerçekten Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?-5

50 MİLYON DOLARLIK TASARIM

Page Six Style'ın haberine göre Kylie Jenner'ın defilede taşıdığı Fantasy Bra'nın, Jacob & Co.'nun New York'taki butiğinde özel satışa sunulması planlanıyordu.

4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?-6

MODELİN BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAKTI

Geçmişteki Fantasy Bra tasarımlarının büyük bölümü defilelerin ardından parçalarına ayrılarak farklı mücevherlere dönüştürülürken, Jenner'ın taşıdığı modelin bütünlüğü korunarak satılacağı açıklanmıştı.

Marka temsilcileri tasarımın satışa çıkarılacağını doğrulasa da alıcısının kimliği ve nihai satış bedeline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?-7

TARİHİN EN PAHALI FANTASY BRA'SI

Victoria's Secret'ın 1996 yılında Claudia Schiffer ile başlattığı Fantasy Bra geleneği, yıllar içinde Heidi Klum ve Gisele Bündchen gibi dünyaca ünlü modellerle devam etti.

Gisele Bündchen'in 2000 yılında taşıdığı 15 milyon dolarlık Red Hot Fantasy Bra, uzun yıllar serinin en pahalı tasarımı olarak anıldı.

4 bin 410 elmas, 1,8 kilo altın ve tarihin en pahalı mücevheri: Kylie Jenner'ın taşıdığı rekortmen Fantasy Bra Türkiye'ye mi geliyor?-8

REKORU AÇIK ARA GERİDE BIRAKTI

Kylie Jenner'ın sergilediği 50 milyon dolarlık yeni model ise bu rekoru açık ara geride bıraktı. Şimdi gözler, servet değerindeki mücevherin satışına ve Türk iş insanı hakkındaki iddialara ilişkin yapılabilecek açıklamalara çevrildi.

Sosyal medyada takipleşmeyi sürdürüyorlar ama... Esat Yontunç ile Hande Gülşen evlerini ayırdılar iddiası!
SONRAKİ HABER

Esat Yontunç ve Hande Gülşen boşanıyor mu?

 Emir'in doğum gününde büyük felaket: Güneşin Doğduğu Yer 6. bölümde tüm aile sarsılıyor!
ÖNCEKİ HABER

Kenan kontrolü kaybediyor!
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler