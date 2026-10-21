11 yıllık evlilikten ilk bebek müjdesi: Zeynep Çamcı anne olduğunu böyle duyurdu!
Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Zeynep Çamcı, yaptığı sürpriz paylaşımla anne olduğunu duyurdu. 11 yıldır fotoğrafçı Serhat Bayram ile evli olan ünlü oyuncu, minik oğlunun ilk karelerini hastane odasından eğlenceli bir konseptle takipçileriyle paylaştı.
Ekranların sevilen yüzü Zeynep Çamcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Uzun süredir bebek heyecanı yaşayan ve bu güzel haberi daha önce sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu, sonunda mutlu sona ulaştı. Çiftin bebeklerine kavuşması yakın çevrelerini ve hayranlarını sevindirdi.
Doğum yaptığı müjdesini sosyal medya hesabından veren Zeynep Çamcı, hastane odasında çekilen renkli fotoğraflarını yayınladı.
"HOŞ GELDİN CAN'OM"
Paylaşımına "Hoş geldin Can'om! 🎂🎉♥️🧿15/10/26💫" notunu düşen ünlü oyuncu, oğlunun adını ve doğum tarihini de bu vesileyle duyurmuş oldu.
Eşi Serhat Bayram ile birlikte hastane odasında parti şapkaları ve renkli gözlüklerle poz veren çiftin neşeli halleri dikkat çekti.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI
Çiçeği burnunda taze annenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sanat camiasından da pek çok ünlü isim çifte tebrik mesajları gönderdi.
Gülsim Ali İlhan, "Canım benim, ne güzel bir mucize bu! Allah sağlıkla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin" derken, Su Burcu Yazgı Coşkun ise "Yaaa inanmıyorum Allah analı babalı büyütsün. Hoş gelmiş" ifadeleriyle sevinci paylaştı.
Ayrıca Burcu Biricik, Emine Ün, Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Akil, Murat Dalkılıç, İlayda Alişan, Dolunay Soysert ve Ecem Özkaya gibi tanınmış isimler de beğenileriyle ailenin mutluluğuna ortak oldu.
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