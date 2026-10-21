Minik oğulları Can'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, eğlenceli detaylarla objektif karşısına geçti. Eşi Serhat Bayram ile birlikte hastane odasında parti şapkaları ve renkli gözlüklerle poz veren çiftin neşeli halleri dikkat çekti.

Bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Serhat Bayram, hastane koridorunda neşeli pozlar vermeyi ihmal etmedi. ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI Çiçeği burnunda taze annenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sanat camiasından da pek çok ünlü isim çifte tebrik mesajları gönderdi.