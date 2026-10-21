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11 yıllık evlilikten ilk bebek müjdesi: Zeynep Çamcı anne olduğunu böyle duyurdu!

Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Zeynep Çamcı, yaptığı sürpriz paylaşımla anne olduğunu duyurdu. 11 yıldır fotoğrafçı Serhat Bayram ile evli olan ünlü oyuncu, minik oğlunun ilk karelerini hastane odasından eğlenceli bir konseptle takipçileriyle paylaştı.

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11 yıllık evlilikten ilk bebek müjdesi: Zeynep Çamcı anne olduğunu böyle duyurdu!

Ekranların sevilen yüzü Zeynep Çamcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Uzun süredir bebek heyecanı yaşayan ve bu güzel haberi daha önce sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu, sonunda mutlu sona ulaştı. Çiftin bebeklerine kavuşması yakın çevrelerini ve hayranlarını sevindirdi.

11 yıllık evliliklerini bebekle taçlandıran Zeynep Çamcı ve Serhat Bayram çifti, hastane odasında neşeli bir konseptle poz verdi.11 yıllık evliliklerini bebekle taçlandıran Zeynep Çamcı ve Serhat Bayram çifti, hastane odasında neşeli bir konseptle poz verdi.

Doğum yaptığı müjdesini sosyal medya hesabından veren Zeynep Çamcı, hastane odasında çekilen renkli fotoğraflarını yayınladı.

Bebeğini kucağına alan taze anne Zeynep Çamcı, hastane odasından yayınladığı eğlenceli fotoğraflarla anne olduğunu duyurdu.Bebeğini kucağına alan taze anne Zeynep Çamcı, hastane odasından yayınladığı eğlenceli fotoğraflarla anne olduğunu duyurdu.

"HOŞ GELDİN CAN'OM"

Paylaşımına "Hoş geldin Can'om! 🎂🎉♥️🧿15/10/26💫" notunu düşen ünlü oyuncu, oğlunun adını ve doğum tarihini de bu vesileyle duyurmuş oldu.

Minik oğulları Can'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, eğlenceli detaylarla objektif karşısına geçti.Minik oğulları Can'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, eğlenceli detaylarla objektif karşısına geçti.

Eşi Serhat Bayram ile birlikte hastane odasında parti şapkaları ve renkli gözlüklerle poz veren çiftin neşeli halleri dikkat çekti.

Bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Serhat Bayram, hastane koridorunda neşeli pozlar vermeyi ihmal etmedi.Bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Serhat Bayram, hastane koridorunda neşeli pozlar vermeyi ihmal etmedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI

Çiçeği burnunda taze annenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sanat camiasından da pek çok ünlü isim çifte tebrik mesajları gönderdi.

Doğum sonrasında hastane odasında parti temalı aksesuarlar kullanan Zeynep Çamcı'nın neşeli halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.Doğum sonrasında hastane odasında parti temalı aksesuarlar kullanan Zeynep Çamcı'nın neşeli halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Gülsim Ali İlhan, "Canım benim, ne güzel bir mucize bu! Allah sağlıkla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin" derken, Su Burcu Yazgı Coşkun ise "Yaaa inanmıyorum Allah analı babalı büyütsün. Hoş gelmiş" ifadeleriyle sevinci paylaştı.

Ünlü oyuncuya meslektaşlarından da birçok yorum geldi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ünlü oyuncuya meslektaşlarından da birçok yorum geldi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Ayrıca Burcu Biricik, Emine Ün, Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Akil, Murat Dalkılıç, İlayda Alişan, Dolunay Soysert ve Ecem Özkaya gibi tanınmış isimler de beğenileriyle ailenin mutluluğuna ortak oldu.

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