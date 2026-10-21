UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı

Simge Sağın, minik dostunun kaybının ardından zor günler geçiriyor. Cino’nun mezarına giderek mavi güller bırakan ve o anları sosyal medyasında paylaşan ünlü popçuya, sanatçı dostlarından ve hayranlarından taziye mesajları yağdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı

"Miş Miş", "Yankı" ve "Aşkın Olayım" gibi hit şarkılarıyla tanınan Simge Sağın, kedisi Cino'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Simge Sağın, uzun yıllardır hayatını paylaştığı kedisi Cino'nun vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Simge Sağın, uzun yıllardır hayatını paylaştığı kedisi Cino'nun vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"NE YAZSAM BOŞ NE YAPSAM BOŞ"

Ünlü şarkıcı, yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş... Paramparçayım. Bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir şey yok. Rahat uyu oğlum, seni çok seviyorum. Bu hiç değişmeyecek."

Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı-3

BİRLİKTE UYUDUKLARI KAREYİ PAYLAŞTI

Cino'yu ailesinin bir parçası olarak gören Sağın, kedisiyle birlikte uyuduğu anlara ait fotoğrafı da "Oğlum" notuyla yayımladı.

Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı-4

"SENSİZ İLK GECEM"

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, hayatını kaybeden kedisi Cino'nun ardından yaptığı duygusal paylaşımlarla gündeme geldi.

Cino'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Sağın, "Sensiz ilk gecem. Napıcam ben Cino?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı-5

MEZARINA MAVİ GÜLLER BIRAKTI

Kedisinin kaybıyla zor günler geçiren ünlü şarkıcı, daha sonra Cino'nun mezarını ziyaret etti.

Aldığı mavi gülleri kedisinin mezarına bırakan Sağın, o anları "Oğluma geldim" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı-6

CİNO'YA ŞARKI BİLE YAPMIŞTI

Hayvan sevgisiyle tanınan Simge Sağın, daha önce verdiği bir röportajda Cino ile arasındaki özel bağı anlatmıştı.

Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı-7

"HEP KORKAK AÇ VE KOMİK"

Sevimli dostunu "Hep korkak, aç ve komik" sözleriyle tanımlayan şarkıcı, ona özel bir şarkı bile yaptığını söylemişti.

Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı-8

KENDİSİNE HUZUR VERİYORDU

Sağın, Cino'nun kendisine verdiği huzuru ise "Onu severken çıkardığı sesler stresimi unutturuyor" sözleriyle ifade etmişti.

Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasında ipler koptu! Eski eşlerin kavgası TV ekranlarından mahkeme salonlarına taşındı
SONRAKİ HABER

Sahra Işık ve İdris Aybirdi kavgası büyüdü

 Pelin Karahan çocukluğunda yaşadığı derin travmayı anlattı: "Bana 'sen canavara benziyorsun' demişlerdi"
ÖNCEKİ HABER

Pelin Karahan'ın acı dolu geçmişi
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler