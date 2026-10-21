Simge Sağın, uzun yıllardır hayatını paylaştığı kedisi Cino'nun vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"NE YAZSAM BOŞ NE YAPSAM BOŞ"

Ünlü şarkıcı, yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş... Paramparçayım. Bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir şey yok. Rahat uyu oğlum, seni çok seviyorum. Bu hiç değişmeyecek."