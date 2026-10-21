Adına şarkı yazdığı can dostunu kaybetti: Simge Sağın Cino'nun mezarını mavi güllerle donattı
Simge Sağın, minik dostunun kaybının ardından zor günler geçiriyor. Cino’nun mezarına giderek mavi güller bırakan ve o anları sosyal medyasında paylaşan ünlü popçuya, sanatçı dostlarından ve hayranlarından taziye mesajları yağdı.
"Miş Miş", "Yankı" ve "Aşkın Olayım" gibi hit şarkılarıyla tanınan Simge Sağın, kedisi Cino'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
"NE YAZSAM BOŞ NE YAPSAM BOŞ"
Ünlü şarkıcı, yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş... Paramparçayım. Bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir şey yok. Rahat uyu oğlum, seni çok seviyorum. Bu hiç değişmeyecek."
BİRLİKTE UYUDUKLARI KAREYİ PAYLAŞTI
Cino'yu ailesinin bir parçası olarak gören Sağın, kedisiyle birlikte uyuduğu anlara ait fotoğrafı da "Oğlum" notuyla yayımladı.
"SENSİZ İLK GECEM"
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, hayatını kaybeden kedisi Cino'nun ardından yaptığı duygusal paylaşımlarla gündeme geldi.
Cino'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Sağın, "Sensiz ilk gecem. Napıcam ben Cino?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
MEZARINA MAVİ GÜLLER BIRAKTI
Kedisinin kaybıyla zor günler geçiren ünlü şarkıcı, daha sonra Cino'nun mezarını ziyaret etti.
Aldığı mavi gülleri kedisinin mezarına bırakan Sağın, o anları "Oğluma geldim" notuyla takipçileriyle paylaştı.
CİNO'YA ŞARKI BİLE YAPMIŞTI
Hayvan sevgisiyle tanınan Simge Sağın, daha önce verdiği bir röportajda Cino ile arasındaki özel bağı anlatmıştı.
"HEP KORKAK AÇ VE KOMİK"
Sevimli dostunu "Hep korkak, aç ve komik" sözleriyle tanımlayan şarkıcı, ona özel bir şarkı bile yaptığını söylemişti.
KENDİSİNE HUZUR VERİYORDU
Sağın, Cino'nun kendisine verdiği huzuru ise "Onu severken çıkardığı sesler stresimi unutturuyor" sözleriyle ifade etmişti.
Sahra Işık ve İdris Aybirdi kavgası büyüdü
Pelin Karahan'ın acı dolu geçmişi