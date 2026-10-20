Pelin Karahan çocukluğunda yaşadığı derin travmayı anlattı: "Bana 'sen canavara benziyorsun' demişlerdi"
Pelin Karahan, çocukluğuna dair bilinmeyen acı bir olayı ilk kez paylaştı. Küçük yaşta geçirdiği ağır trafik kazasında anneannesini kaybettiğini söyleyen Karahan, kazada yüzünün de ağır şekilde yaralandığını belirtti.
'Kavak Yelleri' dizisindeki Aslı karakteri ve 'Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, çocukluk yıllarında yaşadığı acı olayı ilk kez anlattı.
AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALDI
Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında anneannesini kaybeden ünlü oyuncu, yüzündeki yaralar nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldığını açıkladı.
GEÇMİŞİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Bir YouTube programına konuk olan Pelin Karahan, geçmişine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çocukluk yıllarında geçirdiği trafik kazasının hayatında derin izler bıraktığını belirten Karahan, yaşadığı zor günleri anlattı.
YÜZÜNDEN AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI
Anneannesini kaybettiği kazada yüzünden de ağır şekilde yaralanan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından okula döndüğünde arkadaşlarının kırıcı sözleriyle karşılaştığını söyledi.
"SEN CANAVARA BENZİYORSUN"
O dönem yaşadığı akran zorbalığını anlatan Karahan, "Okula döndüğümde yüzümde çok dikiş olduğu için bana 'Sen canavara benziyorsun' demişlerdi" ifadelerini kullandı.
YILLAR SONRA TERAPİDE YÜZLEŞTİ
Çocukluk yıllarında yaşadığı travmatik olayın etkilerini uzun süre taşıdığını belirten Karahan, 35-36 yaşlarındayken katıldığı bilinçaltı terapisi sırasında bu anısının yeniden gün yüzüne çıktığını açıkladı.