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Pelin Karahan çocukluğunda yaşadığı derin travmayı anlattı: "Bana 'sen canavara benziyorsun' demişlerdi"

Pelin Karahan, çocukluğuna dair bilinmeyen acı bir olayı ilk kez paylaştı. Küçük yaşta geçirdiği ağır trafik kazasında anneannesini kaybettiğini söyleyen Karahan, kazada yüzünün de ağır şekilde yaralandığını belirtti.

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Pelin Karahan çocukluğunda yaşadığı derin travmayı anlattı: "Bana 'sen canavara benziyorsun' demişlerdi"

'Kavak Yelleri' dizisindeki Aslı karakteri ve 'Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, çocukluk yıllarında yaşadığı acı olayı ilk kez anlattı.

Pelin Karahan, çocukluk yıllarında geçirdiği trajik kaza sonrası yaşadığı akran zorbalığını ilk kez açıkladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Pelin Karahan, çocukluk yıllarında geçirdiği trajik kaza sonrası yaşadığı akran zorbalığını ilk kez açıkladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALDI

Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında anneannesini kaybeden ünlü oyuncu, yüzündeki yaralar nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldığını açıkladı.

Pelin Karahan çocukluğunda yaşadığı derin travmayı anlattı: "Bana 'sen canavara benziyorsun' demişlerdi"-3

GEÇMİŞİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bir YouTube programına konuk olan Pelin Karahan, geçmişine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çocukluk yıllarında geçirdiği trafik kazasının hayatında derin izler bıraktığını belirten Karahan, yaşadığı zor günleri anlattı.

Pelin Karahan çocukluğunda yaşadığı derin travmayı anlattı: "Bana 'sen canavara benziyorsun' demişlerdi"-4

YÜZÜNDEN AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Anneannesini kaybettiği kazada yüzünden de ağır şekilde yaralanan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından okula döndüğünde arkadaşlarının kırıcı sözleriyle karşılaştığını söyledi.

Pelin Karahan çocukluğunda yaşadığı derin travmayı anlattı: "Bana 'sen canavara benziyorsun' demişlerdi"-5

"SEN CANAVARA BENZİYORSUN"

O dönem yaşadığı akran zorbalığını anlatan Karahan, "Okula döndüğümde yüzümde çok dikiş olduğu için bana 'Sen canavara benziyorsun' demişlerdi" ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan çocukluğunda yaşadığı derin travmayı anlattı: "Bana 'sen canavara benziyorsun' demişlerdi"-6

YILLAR SONRA TERAPİDE YÜZLEŞTİ

Çocukluk yıllarında yaşadığı travmatik olayın etkilerini uzun süre taşıdığını belirten Karahan, 35-36 yaşlarındayken katıldığı bilinçaltı terapisi sırasında bu anısının yeniden gün yüzüne çıktığını açıkladı.

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