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16 numaralı forması ve yeşil-beyaz atkısıyla tribündeki yerini aldı! DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi maç izledi

Dünyaca ünlü Bursalı DJ Mahmut Orhan, bir süredir birlikte olduğu dünyaca ünlü Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile memleketi Bursa'da muhteşem bir sürprize imza attı. Bursaspor'un maçını stadyumdan takip eden çift, yeşil-beyazlı tribünlerin coşkusuna ortak oldu.

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16 numaralı forması ve yeşil-beyaz atkısıyla tribündeki yerini aldı! DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi maç izledi

Bursalı DJ Mahmut Orhan, bir süredir birlikte olduğu ünlü Rus model Daria Lakubchik ile birlikte Bursaspor'un maçını stadyumdan takip etti.

Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Iakubchik ile birlikte Bursaspor'un maçını tribünden takip etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Iakubchik ile birlikte Bursaspor'un maçını tribünden takip etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ATKISINI BOYNUNDAN EKSİK ETMEDİ

Bursaspor atkısını boynundan eksik etmeyen ve arkasında adı yazılı olan 16 numaralı yeşil-beyazlı formasıyla tribündeki yerini alan Lakubchik, stadyum atmosferine adeta hayran kaldı.

16 numaralı forması ve yeşil-beyaz atkısıyla tribündeki yerini aldı! DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi maç izledi-3

DUYGULARINI DİLE GETİRDİ

Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre güzel model, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da duygularını dile getirdi.

16 numaralı forması ve yeşil-beyaz atkısıyla tribündeki yerini aldı! DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi maç izledi-4

"HARİKA DUYGULAR YAŞADIM"

Hikaye bölümünden skor tabelasını paylaşan Daria, "Hayatımda ilk kez stadyumda maç izledim ve gerçekten harika duygular yaşadım. Bursaspor şampiyon" notunu düşerek yeşil-beyazlı camiaya sevgisini ilan etti.

16 numaralı forması ve yeşil-beyaz atkısıyla tribündeki yerini aldı! DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi maç izledi-5

"BURSASPOR KALBİMİ ÇALDIN"

Coşkulu stadyum atmosferinin kendisinde bıraktığı etkiyi anlatmaya doyamayan ünlü model, peş peşe paylaştığı fotoğrafların altına ise Bursaspor taraftarını mest eden şu mesajı yazdı:

"İlk Bursaspor maçım... Atmosfer efsaneydi, tüylerim diken diken oldu! Bir dahakine ben de o çılgın tribünün içindeyim! Bağıra çağıra, zıplaya zıplaya! Söz, o zamana kadar bütün tezahüratları ezberleyeceğim. Bursaspor kalbimi çaldın!"

16 numaralı forması ve yeşil-beyaz atkısıyla tribündeki yerini aldı! DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi maç izledi-6

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Dünyaca ünlü Bursalı DJ Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile birlikte Bursaspor maçını tribünden takip etti.

16 numaralı forması ve yeşil-beyaz atkısıyla tribündeki yerini aldı! DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi maç izledi-7

TARAFTARLARIN COŞKUSUNA HAYRAN KALDI

Hayatında ilk kez stadyuma giden güzel model, yeşilbeyazlı taraftarların coşkusuna hayran kalarak Bursaspor'a sevgisini ilan etti.

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