16 numaralı forması ve yeşil-beyaz atkısıyla tribündeki yerini aldı! DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi maç izledi
Dünyaca ünlü Bursalı DJ Mahmut Orhan, bir süredir birlikte olduğu dünyaca ünlü Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile memleketi Bursa'da muhteşem bir sürprize imza attı. Bursaspor'un maçını stadyumdan takip eden çift, yeşil-beyazlı tribünlerin coşkusuna ortak oldu.
Bursalı DJ Mahmut Orhan, bir süredir birlikte olduğu ünlü Rus model Daria Lakubchik ile birlikte Bursaspor'un maçını stadyumdan takip etti.
ATKISINI BOYNUNDAN EKSİK ETMEDİ
Bursaspor atkısını boynundan eksik etmeyen ve arkasında adı yazılı olan 16 numaralı yeşil-beyazlı formasıyla tribündeki yerini alan Lakubchik, stadyum atmosferine adeta hayran kaldı.
DUYGULARINI DİLE GETİRDİ
Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre güzel model, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da duygularını dile getirdi.
"HARİKA DUYGULAR YAŞADIM"
Hikaye bölümünden skor tabelasını paylaşan Daria, "Hayatımda ilk kez stadyumda maç izledim ve gerçekten harika duygular yaşadım. Bursaspor şampiyon" notunu düşerek yeşil-beyazlı camiaya sevgisini ilan etti.
"BURSASPOR KALBİMİ ÇALDIN"
Coşkulu stadyum atmosferinin kendisinde bıraktığı etkiyi anlatmaya doyamayan ünlü model, peş peşe paylaştığı fotoğrafların altına ise Bursaspor taraftarını mest eden şu mesajı yazdı:
"İlk Bursaspor maçım... Atmosfer efsaneydi, tüylerim diken diken oldu! Bir dahakine ben de o çılgın tribünün içindeyim! Bağıra çağıra, zıplaya zıplaya! Söz, o zamana kadar bütün tezahüratları ezberleyeceğim. Bursaspor kalbimi çaldın!"
MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Dünyaca ünlü Bursalı DJ Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile birlikte Bursaspor maçını tribünden takip etti.
TARAFTARLARIN COŞKUSUNA HAYRAN KALDI
Hayatında ilk kez stadyuma giden güzel model, yeşilbeyazlı taraftarların coşkusuna hayran kalarak Bursaspor'a sevgisini ilan etti.
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