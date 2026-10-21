Hikaye bölümünden skor tabelasını paylaşan Daria, "Hayatımda ilk kez stadyumda maç izledim ve gerçekten harika duygular yaşadım. Bursaspor şampiyon" notunu düşerek yeşil-beyazlı camiaya sevgisini ilan etti.

"BURSASPOR KALBİMİ ÇALDIN"

Coşkulu stadyum atmosferinin kendisinde bıraktığı etkiyi anlatmaya doyamayan ünlü model, peş peşe paylaştığı fotoğrafların altına ise Bursaspor taraftarını mest eden şu mesajı yazdı:

"İlk Bursaspor maçım... Atmosfer efsaneydi, tüylerim diken diken oldu! Bir dahakine ben de o çılgın tribünün içindeyim! Bağıra çağıra, zıplaya zıplaya! Söz, o zamana kadar bütün tezahüratları ezberleyeceğim. Bursaspor kalbimi çaldın!"