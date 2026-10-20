'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' ve 'İçimdeki Fırtına' gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Karaca, ekranlardan uzak kaldığı dönemde aile yaşamıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.