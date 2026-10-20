İstanbul’u terk edip İzmir’e yerleşmişti: Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın aile saadetine yorum yağdı!
İstanbul'un karmaşasından uzaklaşarak İzmir'de doğayla iç içe yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ve kızı Leyla Yaz ile birlikte çekilen samimi aile karelerini paylaştı. Ünlü ismin neşe dolu çekirdek aile pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' ve 'İçimdeki Fırtına' gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Karaca, ekranlardan uzak kaldığı dönemde aile yaşamıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu, evliliğin ardından radikal bir karar alarak İzmir'e yerleşmişti.
2025 YILINDA İLK KEZ ANNE OLMUŞTU
İzmir'de huzurlu bir yaşam sürdüren çift, Haziran 2025'te ilk çocukları Leyla Yaz'ın dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşamıştı.
Annelik heyecanını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Karaca, vaktinin büyük bir kısmını kızı ve eşiyle geçirmeyi tercih ediyor.
İZMİR'DE NEŞELİ AİLE YEMEĞİ
Doğayla iç içe yaşam tarzıyla dikkat çeken tescilli güzel, son olarak ailesiyle birlikte objektif karşısına geçti.
İzmir Narlıdere'de bir mekanda akşam yemeği yerken çekilen samimi karelerini yayınlayan Karaca'nın, kızı Leyla Yaz ve eşi Kemal Ekmekçi ile olan neşeli anları gözlerden kaçmadı.
Minik kızlarının neşeli halleri ve çiftin mutluluğu sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.