Peş peşe acı haberler yürek burktu: Zerrin Özer ikinci kez abla acısıyla sarsıldı
Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, kısa süre içinde ikinci kez abla acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i toprağa veren usta sanatçı, bu kez ablası Nilgün Özer'in vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı.
Şarkıları ve kendine has yorumuyla hafızalara kazınan usta sanatçı Zerrin Özer'in ailesinden bir acı haber daha geldi. Ünlü şarkıcının ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan kayıplar Özer ailesini ve usta sanatçının sevenlerini yasa boğdu.
AYLAR İÇİNDE İKİNCİ ABLA ACISI
Zerrin Özer, henüz birkaç ay önce büyük bir kayıpla sarsılmıştı. "Büklüm Büklüm" ve "İkimiz Bir Fidanız" gibi Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan ablası Tülay Özer, geçtiğimiz mayıs ayında 79 yaşında aramızdan ayrılmıştı.
Tülay Özer'in vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurmuştu.
CENAZEDE ARAÇTAN İNEMEMİŞTİ
79 yaşında yaşamını yitiren ablası Tülay Özer'in cenaze töreninde acılı kardeş Zerrin Özer, büyük bir yıkım yaşamıştı. Tören alanına gelen ancak yaşadığı derin üzüntü nedeniyle araç içinde fenalaşan sanatçı, ayakta durmakta zorlandığı için cenaze alanına inememişti.
Henüz ilk acısı taze olan usta sanatçı, bu kez Nilgün Özer'in vefat haberiyle sarsıldı. Sevenleri, sosyal medya hesaplarında usta sanatçı için taziye mesajları yayınladı.