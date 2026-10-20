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Peş peşe acı haberler yürek burktu: Zerrin Özer ikinci kez abla acısıyla sarsıldı

Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, kısa süre içinde ikinci kez abla acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i toprağa veren usta sanatçı, bu kez ablası Nilgün Özer'in vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı.

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Peş peşe acı haberler yürek burktu: Zerrin Özer ikinci kez abla acısıyla sarsıldı

Şarkıları ve kendine has yorumuyla hafızalara kazınan usta sanatçı Zerrin Özer'in ailesinden bir acı haber daha geldi. Ünlü şarkıcının ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan kayıplar Özer ailesini ve usta sanatçının sevenlerini yasa boğdu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

AYLAR İÇİNDE İKİNCİ ABLA ACISI

Zerrin Özer, henüz birkaç ay önce büyük bir kayıpla sarsılmıştı. "Büklüm Büklüm" ve "İkimiz Bir Fidanız" gibi Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan ablası Tülay Özer, geçtiğimiz mayıs ayında 79 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

Zerrin Özer ve ablası Tülay Özer.Zerrin Özer ve ablası Tülay Özer.

Tülay Özer'in vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurmuştu.

Zerrin Özer, aynı yıl içinde iki kez abla acısı yaşadı.Zerrin Özer, aynı yıl içinde iki kez abla acısı yaşadı.

CENAZEDE ARAÇTAN İNEMEMİŞTİ

79 yaşında yaşamını yitiren ablası Tülay Özer'in cenaze töreninde acılı kardeş Zerrin Özer, büyük bir yıkım yaşamıştı. Tören alanına gelen ancak yaşadığı derin üzüntü nedeniyle araç içinde fenalaşan sanatçı, ayakta durmakta zorlandığı için cenaze alanına inememişti.

Sevenleri taziye mesajlarında bulundu.Sevenleri taziye mesajlarında bulundu.

Henüz ilk acısı taze olan usta sanatçı, bu kez Nilgün Özer'in vefat haberiyle sarsıldı. Sevenleri, sosyal medya hesaplarında usta sanatçı için taziye mesajları yayınladı.

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