Şarkıları ve kendine has yorumuyla hafızalara kazınan usta sanatçı Zerrin Özer'in ailesinden bir acı haber daha geldi. Ünlü şarkıcının ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan kayıplar Özer ailesini ve usta sanatçının sevenlerini yasa boğdu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

AYLAR İÇİNDE İKİNCİ ABLA ACISI

Zerrin Özer, henüz birkaç ay önce büyük bir kayıpla sarsılmıştı. "Büklüm Büklüm" ve "İkimiz Bir Fidanız" gibi Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan ablası Tülay Özer, geçtiğimiz mayıs ayında 79 yaşında aramızdan ayrılmıştı.