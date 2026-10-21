20 yıldır İstanbul'un göbeğinde yaşıyordu: Şehri terk eden Begüm Kütük'ün doğayla iç içe yeni hayatı!
'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Begüm Kütük, radikal bir karara imza attı. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’un merkezinde sürdürdüğü yaşamı geride bırakan ünlü isim, doğayla iç içe bahçeli bir eve taşınarak yeni yaşam düzenini anlattı.
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile 2010 yılında hayatını birleştiren ve uzun süredir ekran projelerinde yer almayan Begüm Kütük, katıldığı bir etkinlikte özel hayatındaki son gelişmeleri paylaştı.
Kalabalık şehir temposunun kendisini yorduğunu belirten 46 yaşındaki oyuncu, yaşam alanını doğaya ve hayvanlarına göre yeniden şekillendirdiğini ifade etti.
ŞEHİR HAYATINDAN UZAKLAŞTI
İstanbul'un yoğunluğundan ve trafiğinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Begüm Kütük, yaklaşık 20 yıldır İstanbul'un merkezinde yaşadığını, ancak şehirdeki karmaşanın ve insanların birbirine karşı anlayışsız olmasının kendisini yorduğunu dile getirdi.
Hayvan sevgisi ve doğa ilgisi doğrultusunda daha geniş, bahçeli ve huzurlu bir yere taşınma kararı aldığını açıkladı.
ÇİFTLİK DÜZENİNE GEÇİŞ YAPTI
Yeni evinde adeta bir çiftlik ortamı oluşturduğunu belirten oyuncu, kedi ve köpekleriyle doğa içinde vakit geçirdiğini vurguladı.
Etkinlik hazırlıkları sebebiyle kente döndüğünde şehirdeki yoğunluğu tekrar hissettiğini aktaran Kütük, temiz havanın ve doğada bulunmanın kendisi için bir nevi terapi niteliği taşıdığını kaydetti.