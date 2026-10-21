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20 yıldır İstanbul'un göbeğinde yaşıyordu: Şehri terk eden Begüm Kütük'ün doğayla iç içe yeni hayatı!

'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Begüm Kütük, radikal bir karara imza attı. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’un merkezinde sürdürdüğü yaşamı geride bırakan ünlü isim, doğayla iç içe bahçeli bir eve taşınarak yeni yaşam düzenini anlattı.

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20 yıldır İstanbul'un göbeğinde yaşıyordu: Şehri terk eden Begüm Kütük'ün doğayla iç içe yeni hayatı!

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile 2010 yılında hayatını birleştiren ve uzun süredir ekran projelerinde yer almayan Begüm Kütük, katıldığı bir etkinlikte özel hayatındaki son gelişmeleri paylaştı.

Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu.Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu.

Kalabalık şehir temposunun kendisini yorduğunu belirten 46 yaşındaki oyuncu, yaşam alanını doğaya ve hayvanlarına göre yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

20 yıldır İstanbul'un merkezinde yaşayan Begüm Kütük, radikal bir kararla doğayla iç içe yeni bir yaşama geçti.20 yıldır İstanbul'un merkezinde yaşayan Begüm Kütük, radikal bir kararla doğayla iç içe yeni bir yaşama geçti.

ŞEHİR HAYATINDAN UZAKLAŞTI

İstanbul'un yoğunluğundan ve trafiğinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Begüm Kütük, yaklaşık 20 yıldır İstanbul'un merkezinde yaşadığını, ancak şehirdeki karmaşanın ve insanların birbirine karşı anlayışsız olmasının kendisini yorduğunu dile getirdi.

Şehrin trafiğinden ve yoğunluğundan dert yanan ünlü oyuncu, temiz havanın ve doğanın kendisine iyi geldiğini aktardı.Şehrin trafiğinden ve yoğunluğundan dert yanan ünlü oyuncu, temiz havanın ve doğanın kendisine iyi geldiğini aktardı.

Hayvan sevgisi ve doğa ilgisi doğrultusunda daha geniş, bahçeli ve huzurlu bir yere taşınma kararı aldığını açıkladı.

edi ve köpekleriyle bahçeli bir eve yerleşen oyuncu, huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü dile getirdi.edi ve köpekleriyle bahçeli bir eve yerleşen oyuncu, huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü dile getirdi.

ÇİFTLİK DÜZENİNE GEÇİŞ YAPTI

Yeni evinde adeta bir çiftlik ortamı oluşturduğunu belirten oyuncu, kedi ve köpekleriyle doğa içinde vakit geçirdiğini vurguladı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Etkinlik hazırlıkları sebebiyle kente döndüğünde şehirdeki yoğunluğu tekrar hissettiğini aktaran Kütük, temiz havanın ve doğada bulunmanın kendisi için bir nevi terapi niteliği taşıdığını kaydetti.

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