Şehrin trafiğinden ve yoğunluğundan dert yanan ünlü oyuncu, temiz havanın ve doğanın kendisine iyi geldiğini aktardı.

Hayvan sevgisi ve doğa ilgisi doğrultusunda daha geniş, bahçeli ve huzurlu bir yere taşınma kararı aldığını açıkladı.