"Enerji yalan söylemez" deyip açıkladı! Almila Ada bebeğinin cinsiyetini bakın nasıl duyurdu
'Adı Efsane', 'Cennet’in Gözyaşları' ve 'Üç Kız Kardeş' dizileriyle tanınan oyuncu Almila Ada, anne olmaya hazırlanıyor. 2025 yılında iş insanı İhsan Çilsal ile hayatını birleştiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
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'Kırgın Çiçekler', 'Üç Kız Kardeş' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde yer alan oyuncu Almila Ada, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.
Altı yıldır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile 2025 yılında evlenen oyuncu, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
CİNSİYETİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Daha önce sosyal medya hesabından "Küçük mucizemiz geliyor" paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Almila Ada, bebeğinin cinsiyetini de takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, sosyal medya hesabında yer verdiği paylaşımına "Enerji yalan söylemez, o bir kız!" notunu ekleyerek bir kız bebek beklediğini açıkladı.
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