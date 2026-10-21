'Kırgın Çiçekler', 'Üç Kız Kardeş' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde yer alan oyuncu Almila Ada, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.

6 yıllık birlikteliğin ardından İhsan Çilsal ile evlenen Almila Ada, ilk kez anne olma heyecanı yaşııyor.

Altı yıldır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile 2025 yılında evlenen oyuncu, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

ʺO bir kız!ʺ notuyla paylaşım yapan ünlü oyuncunun mesajı takipçilerinden ilgi gördü.

CİNSİYETİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Daha önce sosyal medya hesabından "Küçük mucizemiz geliyor" paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Almila Ada, bebeğinin cinsiyetini de takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Almila Ada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kız bebek beklediğini duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Oyuncu, sosyal medya hesabında yer verdiği paylaşımına "Enerji yalan söylemez, o bir kız!" notunu ekleyerek bir kız bebek beklediğini açıkladı.

Almila Ada