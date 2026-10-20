Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, özel hayatındaki sürpriz bir gelişmeyle gündeme bomba gibi düştü. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, oyuncunun, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.