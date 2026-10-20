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Kameraları görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Rabia Soytürk ile Serhan Adalı aşkı belgelendi

Oyuncu Rabia Soytürk ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı, Etiler'de fena yakalandı. Güvenliğin engelleme çabalarına rağmen kaçamayan çift, tebrikleri kabul edip hızla oradan uzaklaştı.

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Kameraları görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Rabia Soytürk ile Serhan Adalı aşkı belgelendi

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, özel hayatındaki sürpriz bir gelişmeyle gündeme bomba gibi düştü. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, oyuncunun, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Rabia Soytürk ve Serhan Adalı, Etiler'de yakalandı.(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Rabia Soytürk ve Serhan Adalı, Etiler'de yakalandı.(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Bu gizemli beraberlik, İstanbul'un hareketli semtlerinden Etiler'de ilk kez belgelendi. Mekandan yan yana ayrılan taze aşıklar, kapıda kendilerini bekleyen basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

İkili, Etiler’deki lüks bir mekanda baş başa vakit geçirdikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde çıkış yaptı.İkili, Etiler’deki lüks bir mekanda baş başa vakit geçirdikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde çıkış yaptı.

YOĞUN ÇABA FAYDASIZ

O esnada mekanda görevli bir güvenlik personeli, durumu fark ederek hemen harekete geçti. Görevli, Soytürk ve Adalı'nın önüne geçerek kameraları kapatmaya çalıştı.

Fotoğraf: Rabia Soytürk'ün sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Rabia Soytürk'ün sosyal medya hesabından alınmıştır.

Ancak gösterdiği bu yoğun çaba, çiçeği burnunda sevgililerin aynı karede görüntülemesine engel olamadı.

Kameraları görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Rabia Soytürk ile Serhan Adalı aşkı belgelendi-5

Yaşanan kısa süreli hareketliliğin ardından muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerini duyan çift, adımlarını hızlandırarak araçlarına doğru yöneldi. İkili, hızlıca araçlarına binerek oradan uzaklaştı.

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