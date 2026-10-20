Katıldığı düğünde evlilik sorularını yanıtladı! Hande Doğandemir çeyizindeki özel detayı gizledi
Mimar Emre İzer ile uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Hande Doğandemir, katıldığı bir düğünde özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evlilik sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, çeyizinin hazır olduğunu duyururken içeriği konusunda detay vermekten kaçındı.
Özel hayatıyla gündeme gelen Hande Doğandemir, katıldığı bir düğün organizasyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mimar Emre İzer ile birlikteliği devam eden ünlü oyuncu, evlilik planları ve çeyiz hazırlıkları hakkında konuştu.
"ÇOK KEYFİMİZ YERİNDE, GÜZEL BİR ZAMANI VARDIR"
Evlilik konusunda aceleci davranmadıklarını vurgulayan Hande Doğandemir, ilişkilerinin gidişatından memnun olduklarını belirterek "Çok keyfimiz yerinde, güzel bir zamanı vardır mutlaka" ifadelerini kullandı. Oyuncu, düğün tarihi için doğru zamanı beklediklerini aktardı.
ÇEYİZ İÇERİĞİNİ SIR GİBİ SAKLADI
Açıklamaları sırasında çeyizinin hazır olduğunu da paylaşan Doğandemir, çeyizin içinde nelerin yer aldığı yönündeki soruya "Çok özel söyleyemem" şeklinde yanıt verdi. Ünlü oyuncu ayrıca, geleneksel çeyiz adetlerine sıcak baktığını da sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Evlilik teklifinin ardından hayranlarının ve magazin dünyasının odak noktası haline gelen güzel oyuncunun ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olmuştu.
Hande Doğandemir, düğün süreciyle ilgili merak edilen konuya açıklık getirerek, "Doğru zamanda en güzel şekliyle olsun istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.