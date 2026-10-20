Özel hayatıyla gündeme gelen Hande Doğandemir, katıldığı bir düğün organizasyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mimar Emre İzer ile birlikteliği devam eden ünlü oyuncu, evlilik planları ve çeyiz hazırlıkları hakkında konuştu.

Mimar Emre İzer ile uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren Hande Doğandemir, katıldığı düğünde evlilik hazırlıklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) "ÇOK KEYFİMİZ YERİNDE, GÜZEL BİR ZAMANI VARDIR" Evlilik konusunda aceleci davranmadıklarını vurgulayan Hande Doğandemir, ilişkilerinin gidişatından memnun olduklarını belirterek "Çok keyfimiz yerinde, güzel bir zamanı vardır mutlaka" ifadelerini kullandı. Oyuncu, düğün tarihi için doğru zamanı beklediklerini aktardı.