Los Angeles'ta unutulmaz Victoria's Secret rüzgarı! Kylie Jenner, Adriana Lima ve Barbara Palvin geceye damga vurdu
Moda dünyasının heyecanla beklediği efsanevi Victoria's Secret Fashion Show, 2007 yılından bu yana ilk kez Los Angeles'taki Sony Studios stüdyolarında gerçekleşen görkemli organizasyonla geri döndü. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel ve Doutzen Kroes gibi ikonik mankenleri yeniden podyumda buluşturan defile adeta yıldızlar geçidine dönüştü.
Moda dünyasının merakla beklediği Victoria's Secret Fashion Show, 18 Ekim Pazar günü Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Sony Studios'un Culver City'deki stüdyolarında düzenlenen organizasyon, 2007 yılından bu yana ilk kez Los Angeles'a döndü.
DÜNYACA ÜNLÜ MODELLER BİR ARADA
2018 yılında ara verilen ve 2024'te yeniden başlayan ikonik defile, bu yıl da dünyaca ünlü modelleri bir araya getirdi.
Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Doutzen Kroes, Jasmine Tookes ve Rosie Huntington-Whiteley gibi efsane isimler yeniden podyuma çıktı.
Gigi Hadid, Bella Hadid, Anok Yai, Irina Shayk, Alex Consani ve Precious Lee de gecenin dikkat çeken modelleri arasında yer aldı.
ADRIANA LIMA PEMBE ÇİÇEK KANATLARIYLA BÜYÜLEDİ
Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri, Victoria's Secret'ın efsane mankenlerinden Adriana Lima oldu. 45 yaşındaki Brezilyalı süper model, neon yeşili dantel tasarımı ve dev pembe çiçeklerden oluşan kanatlarıyla podyuma çıktı.
Derin yakalı, transparan detaylı ve bel bölgesinde kesiklere sahip tasarımını yeşil topuklu ayakkabılarla tamamlayan Lima, uzun dalgalı saçları ve doğal tonlardaki makyajıyla dikkat çekti.
DEFİLENİN EN GÖSTERİŞLİ TASARIMLARINDAN BİRİ
Omuzlarından yükselen ve başının etrafını çevreleyen pembe çiçek kanatları, defilenin en gösterişli tasarımlarından biri oldu.
1998 yılında Victoria's Secret ile çalışmaya başlayan, 1999'da markanın defilesine ilk kez çıkan Lima, yıllara meydan okuyan performansıyla bir kez daha alkış topladı.
DOĞUMDAN 6 HAFTA SONRA PODYUMA DÖNDÜ
Defilenin en dikkat çekici geri dönüşlerinden birine ise Barbara Palvin imza attı. Oyuncu Dylan Sprouse ile evli olan Macar model, eylül ayında dünyaya getirdiği ilk bebeği Sylvie'nin doğumundan yalnızca 6 hafta sonra podyuma çıktı.
Palvin, gecede iki farklı tasarım sergiledi. İlk olarak pembe tonlarında tek parça bir kostümle yürüyen ünlü model, daha sonra korse detaylı üstü, uzun kuyruğu ve ikonik melek kanatlarıyla final yürüyüşüne katıldı.
Alessandra Ambrosio, Anok Yai ve Adriana Lima ile birlikte podyumda boy gösteren Palvin, doğum sonrası hızlı dönüşüyle dikkatleri üzerine çekti.
EŞİ DYLAN SPROUSE'TAN DUYGULANDIRAN DESTEK
Barbara Palvin'i ön sıradan izleyen Dylan Sprouse, eşine sosyal medya hesabından destek verdi. Sprouse, doğumun hemen ardından böylesine büyük bir defileye katılan eşiyle gurur duyduğunu belirterek enerjisine hayran kaldığını dile getirdi.
Palvin ise kuliste annelik deneyimini hem eğlenceli hem de korkutucu bir hız treni yolculuğuna benzetti.
KYLIE JENNER 50 MİLYON DOLARLIK SÜTYENLE PODYUMDA
Gecenin en büyük sürprizlerinden biri de Kylie Jenner'ın Victoria's Secret podyumuna ilk kez çıkması oldu. Jenner, markanın efsaneleşen ve 2018 yılından bu yana defilelerde görülmeyen Fantasy Bra tasarımını taşıdı.
Yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen tasarım, mücevher markası Jacob & Co. iş birliğiyle hazırlandı. Tam 4 bin 410 doğal elmasla süslenen sütyenin merkezinde ise 75 karatlık sarı bir elmas yer aldı.
Victoria's Secret defilelerinde bugüne kadar sergilenen en pahalı tasarım olduğu öne sürülen kostüm, gecenin en çok konuşulan anlarından birine dönüştü.
Kylie Jenner'ın ilk defilesini annesi Kris Jenner ve sevgilisi Timothée Chalamet ön sıradan izledi. Daha önce Victoria's Secret meleği olarak podyuma çıkan kız kardeşi Kendall Jenner ise organizasyonda yer almadı.
KOBE BRYANT'IN KIZI İLK KEZ PODYUMDA
2020 yılında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kızı Natalia Bryant da gecede ilk Victoria's Secret defilesine çıktı. Markanın Pink koleksiyonundan bir tasarım giyen Natalia, fuşya renkli kısa üstü, taşlarla süslenmiş kot pantolonu ve siyah sütyeniyle podyumda yürüdü.
Daha önce 2024 yılında markanın reklam kampanyasında yer alan Natalia Bryant, Versace ve Boss gibi ünlü moda evlerinin defilelerinde de boy göstermişti. Genç modelin podyum yürüyüşü sırasında Katseye grubu sahnede performans sergiledi.
NICOLE KIDMAN ÖN SIRADA İLGİ ODAĞI OLDU
Defile yalnızca podyumdaki modellerle değil, davetlileriyle de dikkat çekti. Hollywood yıldızı Nicole Kidman, pembe çizgili kravatı, beyaz gömleği ve siyah kalem eteğiyle geceye katıldı.
Ünlü oyuncu, Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın yanında oturdu. Pembe halı geçişine katılmayan Kidman, defile sırasında verdiği tepkilerle sosyal medyada gündem oldu.
Dylan Sprouse, Kris Jenner, Timothée Chalamet ve Lisa Rinna da organizasyonu izleyen ünlü isimler arasındaydı.
MÜZİK VE MODA BİR ARAYA GELDİ
Victoria's Secret defilesinde podyum yürüyüşlerine dünyaca ünlü sanatçıların canlı performansları eşlik etti. Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney ve Katseye sahneye çıkarak geceye renk kattı.