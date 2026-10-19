1998 yılında Victoria's Secret ile çalışmaya başlayan, 1999'da markanın defilesine ilk kez çıkan Lima, yıllara meydan okuyan performansıyla bir kez daha alkış topladı.

Omuzlarından yükselen ve başının etrafını çevreleyen pembe çiçek kanatları, defilenin en gösterişli tasarımlarından biri oldu.

Alessandra Ambrosio, Anok Yai ve Adriana Lima ile birlikte podyumda boy gösteren Palvin, doğum sonrası hızlı dönüşüyle dikkatleri üzerine çekti.

Palvin, gecede iki farklı tasarım sergiledi. İlk olarak pembe tonlarında tek parça bir kostümle yürüyen ünlü model, daha sonra korse detaylı üstü, uzun kuyruğu ve ikonik melek kanatlarıyla final yürüyüşüne katıldı.

Defilenin en dikkat çekici geri dönüşlerinden birine ise Barbara Palvin imza attı. Oyuncu Dylan Sprouse ile evli olan Macar model, eylül ayında dünyaya getirdiği ilk bebeği Sylvie'nin doğumundan yalnızca 6 hafta sonra podyuma çıktı.

Palvin ise kuliste annelik deneyimini hem eğlenceli hem de korkutucu bir hız treni yolculuğuna benzetti.

KYLIE JENNER 50 MİLYON DOLARLIK SÜTYENLE PODYUMDA

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri de Kylie Jenner'ın Victoria's Secret podyumuna ilk kez çıkması oldu. Jenner, markanın efsaneleşen ve 2018 yılından bu yana defilelerde görülmeyen Fantasy Bra tasarımını taşıdı.

Yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen tasarım, mücevher markası Jacob & Co. iş birliğiyle hazırlandı. Tam 4 bin 410 doğal elmasla süslenen sütyenin merkezinde ise 75 karatlık sarı bir elmas yer aldı.