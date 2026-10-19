Serenay Sarıkaya'nın da bu yorumu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hayranı, "O benim, ben misafirim. Bizimle buluşmaya zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Gecemizi güzelleştirdiniz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu notta bahsedilen misafirlerden biri, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yaparak kendisini belli etti.

"O BENİM BEN MİSAFİRİM"

MERT DEMİR DE O KAREDE

Ancak sürpriz bununla sınırlı kalmadı. Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yapan hayranı, daha sonra kendi Instagram hesabından ünlü oyuncu ve şarkıcı Mert Demir ile ayrı ayrı çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

Serenay Sarıkaya ile verdiği poza "Ve bu yaşandı" notunu düşen hayran, Mert Demir ile çekilen fotoğrafını ise ünlü şarkıcının müziği eşliğinde paylaştı.