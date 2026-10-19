Serenay Sarıkaya'nın gittiği mekandan paylaştığı notun sırrı ortaya çıktı: Mert Demir de o gecede yanındaydı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini meraklandırdı. Gittiği mekandan yemek masası kareleri yayınlayan güzel oyuncunun, "Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar..." yazılı notu paylaşması sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Çok geçmeden gizemli notun hikayesi çözüldü.
Oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
PEŞE PEŞE KARELERİ PAYLAŞTI
Gittiği mekanlardan ve yemek masalarından peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımları arasında yer alan bir kare, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
"MİSAFİRLERİMİZ SİZİNLE TANIŞMAK İSTİYORLAR"
Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan "Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar..." yazılı not dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun paylaşımındaki bu notun hikayesi ise çok geçmeden ortaya çıktı.
"O BENİM BEN MİSAFİRİM"
Söz konusu notta bahsedilen misafirlerden biri, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yaparak kendisini belli etti.
Hayranı, "O benim, ben misafirim. Bizimle buluşmaya zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Gecemizi güzelleştirdiniz" ifadelerini kullandı.
Serenay Sarıkaya'nın da bu yorumu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
MERT DEMİR DE O KAREDE
Ancak sürpriz bununla sınırlı kalmadı. Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yapan hayranı, daha sonra kendi Instagram hesabından ünlü oyuncu ve şarkıcı Mert Demir ile ayrı ayrı çektirdiği fotoğrafları yayınladı.
Serenay Sarıkaya ile verdiği poza "Ve bu yaşandı" notunu düşen hayran, Mert Demir ile çekilen fotoğrafını ise ünlü şarkıcının müziği eşliğinde paylaştı.
HAYRANLA SÜRPRİZ BULUŞMA
Böylece Serenay Sarıkaya'nın paylaşımındaki merak uyandıran notun arkasından, hayranlarıyla gerçekleşen sürpriz buluşmanın kareleri çıktı.