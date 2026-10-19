KONSERLERİNE ARA VERDİ Hamileliğinin ilerleyen dönemlerine kadar konserlerini sürdüren ünlü şarkıcı, 13 Ağustos 2026'da yine Harbiye'de verdiği konserin ardından sahnelere bir süreliğine veda etmişti.

OĞLUNU KUCAĞINA ALDI Heyecanla beklediği bebeğine 9 Ekim 2026 tarihinde kavuşan Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte çekilen ilk karelerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"TÜM LOHUSALARA DA AYRICA BİR SELAM" Şahin, paylaşımına şu duygusal notu düştü: "Oğlumuza kavuştuk. Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük." Kısa sürede ilgi gören paylaşımın ardından ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdı.

OĞLUNA VERDİĞİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ Melike Şahin ve Sedat Arpalık çiftinin oğullarına verdiği isim de sosyal medyada merak konusu oldu. Çift, çocuklarına Ali Robin adını verdi. Alışılmışın dışındaki bu isim tercihi dikkat çekerken, Ali ve Robin isimlerinin anlamları da merak edildi.