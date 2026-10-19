Melike Şahin oğluyla ilk karesini paylaştı! Arapça ve İngilizce kökenli sürpriz isim tercihi
Melike Şahin, 2023 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sedat Arpalık ile ilk bebeklerini kucağına almanın büyük heyecanını yaşadı. Ünlü şarkıcı, 9 Ekim tarihinde dünyaya gelen oğluna Ali Robin adını verdi. Instagram hesabından oğluyla ilk pozlarını paylaşarak "Tüm lohusalara selam olsun" dedi.
Güçlü sesi, kendine has tarzı ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor.
ANNE-BABA OLMA HEYECANI
2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı, ilk bebeğini dünyaya getirerek anne olmanın heyecanını yaşadı.
HAMİLE OLSA DA SAHNEDEN İNMEDİ
Nisan 2026'da hamile olduğunu duyuran Melike Şahin, bu süreçte de müzikseverlerle buluşmaya devam etti.
Temmuz ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde bebeğinin cinsiyetini açıklayan Şahin, bir erkek bebek beklediğini hayranlarıyla paylaşmıştı.
KONSERLERİNE ARA VERDİ
Hamileliğinin ilerleyen dönemlerine kadar konserlerini sürdüren ünlü şarkıcı, 13 Ağustos 2026'da yine Harbiye'de verdiği konserin ardından sahnelere bir süreliğine veda etmişti.
OĞLUNU KUCAĞINA ALDI
Heyecanla beklediği bebeğine 9 Ekim 2026 tarihinde kavuşan Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte çekilen ilk karelerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
"TÜM LOHUSALARA DA AYRICA BİR SELAM"
Şahin, paylaşımına şu duygusal notu düştü:
"Oğlumuza kavuştuk. Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük."
Kısa sürede ilgi gören paylaşımın ardından ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdı.
OĞLUNA VERDİĞİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ
Melike Şahin ve Sedat Arpalık çiftinin oğullarına verdiği isim de sosyal medyada merak konusu oldu. Çift, çocuklarına Ali Robin adını verdi.
Alışılmışın dışındaki bu isim tercihi dikkat çekerken, Ali ve Robin isimlerinin anlamları da merak edildi.
ALİ ROBİN İSMİNİN ANLAMI NE?
Ali: Arapça kökenli Ali ismi; "yüce", "ulu", "yüksek" ve "üstün" anlamlarını taşıyor. Aynı zamanda yüksek makam ve mertebe sahibi kişileri ifade etmek için de kullanılıyor.
Robin: İngilizce kökenli Robin ismi, Robert adının küçültme biçimlerinden biri olarak biliniyor. Robert isminin kökenindeki anlam ise "parlak şöhret" veya "şöhretiyle parlayan kişi" olarak açıklanıyor.
Robin kelimesi ayrıca İngilizcede kızılgerdan ya da nar bülbülü olarak bilinen, turuncu-kırmızı göğüslü küçük kuşu ifade ediyor. Kuzey Amerika'da ise benzer şekilde adlandırılan bir ardıç kuşu türü için kullanılıyor.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞMURU
Melike Şahin'in anne olduğunu duyurduğu paylaşım, sanat dünyasından da yoğun ilgi gördü.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, "Maşallah bacım Rabbim analı babalı büyütsün" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.
"GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADIM"
Ece Seçkin ise duygularını gizleyemedi. Ünlü şarkıcı, "Gözyaşlarıma hakim olamadım. Allah sizleri nazarlardan korusun. Hoş geldin Ali Robin" yorumunu yaptı.
Ziynet Sali de "Melike maşallah size. Hoş gelmiş Ali Robin." ifadeleriyle anne ve bebeğini tebrik etti.
Merve Özbey ve Sibel Can ise paylaşıma kalp emojileri bırakarak Melike Şahin'in mutluluğuna ortak oldu.
Serenay Sarıkaya'nın gizemli notu çözüldü
Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi