Tam 55 kilo verdi iğne ipliğe döndü! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici değişimiyle dikkat çekti
Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, son dönemde yaşadığı fiziksel değişim ve iğne ipliğe dönmesiyle magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Şenlendirici, toplamda yaklaşık 50-55 kilo verdiğini açıklayarak "O ara canımdan da can gitti tabii ama hiç pişman olmadım" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Naz Şenlendirici, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.
FİZİKSEL DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çeken Şenlendirici, zayıflama sürecinden özel hayatına kadar merak edilenleri anlattı.
"50-55 KİLO GİTTİ HİÇ PİŞMAN OLMADIM"
Bir takipçisinin "Daha kilo vermeye devam mı, toplamda kaç kilo gitti? Fıstık oldun bu arada" sorusuna yanıt veren Şenlendirici, yaklaşık 50-55 kilo verdiğini açıkladı.
Naz Şenlendirici, "Galiba toplamda 50-55 kilo gitti. O ara canımdan da can gitti tabii. Ama hiç pişman olmadım. Kilo verme sürecim tamamlandı, bundan sonrası midemle nefsim arasında" ifadelerini kullandı.
BABASI KLARNET USTASI AMA KENDİSİ ÇALAMIYOR
Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin kızı olan Naz Şenlendirici'ye yöneltilen sorulardan biri de müzik yeteneğiyle ilgiliydi.
"DENEDİM AMA OLMADI"
Bir takipçisinin "Klarnet çalabiliyor musun?" sorusuna samimi bir yanıt veren Şenlendirici, şunları söyledi:
"Ya bu soru bana o kadar fazla geliyor ki... Sizi hayal kırıklığına uğratmayacaksam hayır, çalamıyorum. Denedim ama olmadı. Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor."
İSMİNİN HİKAYESİNİ İLK KEZ ANLATTI
Naz Şenlendirici, isminin nasıl konulduğunu merak eden bir takipçisine de ailesiyle ilgili bilinmeyen bir detayı anlattı.
"Annemin adı Nazire, ona yakın benzer isimler olsun istemiş ve ismim Naz olmuş. Beni en çok abim istemiş, kardeş kardeş diye tutturmuş. Sonra da ilk kızı ben olmuşum."