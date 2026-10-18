Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin kızı olan Naz Şenlendirici'ye yöneltilen sorulardan biri de müzik yeteneğiyle ilgiliydi.

"Ya bu soru bana o kadar fazla geliyor ki... Sizi hayal kırıklığına uğratmayacaksam hayır, çalamıyorum. Denedim ama olmadı. Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor."

Bir takipçisinin "Klarnet çalabiliyor musun?" sorusuna samimi bir yanıt veren Şenlendirici, şunları söyledi:

İSMİNİN HİKAYESİNİ İLK KEZ ANLATTI

Naz Şenlendirici, isminin nasıl konulduğunu merak eden bir takipçisine de ailesiyle ilgili bilinmeyen bir detayı anlattı.

"Annemin adı Nazire, ona yakın benzer isimler olsun istemiş ve ismim Naz olmuş. Beni en çok abim istemiş, kardeş kardeş diye tutturmuş. Sonra da ilk kızı ben olmuşum."

Naz Şenlendirici