Başını ve omuzlarını saran duvağıyla zarif bir görünüm sergileyen Esen'in gelinlik tercihi, sosyal medyada da takipçilerinden beğeni aldı.

Düğününde klasik ve romantik bir tarz tercih eden Itır Esen, dantel işlemeli gelinliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

ÇAĞATAY ULUSOY BU KEZ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri de ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un üstlendiği görev oldu.

6 Eylül'deki nişan töreninde çiftin yüzüklerini takan Ulusoy, İstanbul'daki düğünde ise yakın dostlarının nikah şahidi oldu.

Böylece ünlü oyuncu, çiftin hem nişan hem de düğün mutluluğuna ortak oldu.