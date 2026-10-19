Itır Esen ile Engin Aykanat evlendi! Çağatay Ulusoy detayı geceye damga vurdu: Serdar Ortaç sahne aldı
2017 Miss Turkey yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Itır Esen, bir süredir birlikte olduğu ünlü menajer Engin Aykanat ile hayatını birleştirdi. 6 Eylül'de aile arasında nişanlanan ve ardından Fransa'nın başkenti Paris'te romantik bir törenle nikah masasına oturan çift, İstanbul'da sanat dünyasını bir araya getiren bir düğüne imza attı.
Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Itır Esen, bir süredir birlikte olduğu menajer Engin Aykanat ile hayatını birleştirdi.
PARİS'TE NİKAH MASASINA OTURDU
6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, kısa süre sonra Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu.
Paris'teki romantik nikah töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Itır Esen, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.
PARİS'TE NİKAH İSTANBUL'DA DÜĞÜN
Paris'teki nikahlarından yaklaşık bir ay sonra İstanbul'da düğün yapan çift, mutluluklarını bu kez aileleri ve yakın dostlarıyla kutladı.
Magazin dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün, renkli anlara sahne oldu.
Geceden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Itır Esen'in gelinliği ise büyük beğeni topladı.
GELİNLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Düğününde klasik ve romantik bir tarz tercih eden Itır Esen, dantel işlemeli gelinliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Başını ve omuzlarını saran duvağıyla zarif bir görünüm sergileyen Esen'in gelinlik tercihi, sosyal medyada da takipçilerinden beğeni aldı.
ÇAĞATAY ULUSOY BU KEZ NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri de ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un üstlendiği görev oldu.
6 Eylül'deki nişan töreninde çiftin yüzüklerini takan Ulusoy, İstanbul'daki düğünde ise yakın dostlarının nikah şahidi oldu.
Böylece ünlü oyuncu, çiftin hem nişan hem de düğün mutluluğuna ortak oldu.
ÜNLÜ İSİMLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ
Itır Esen ve Engin Aykanat'ın düğünü, adeta yıldızlar geçidine dönüştü.
Geceye katılan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç da yer aldı.
Ünlü isimlerin bir araya geldiği davetten paylaşılan kareler, sosyal medyada ilgi gördü.
SERDAR ORTAÇ SAHNEYE ÇIKTI
Gecenin eğlencesine ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç damga vurdu.
Düğünde sahneye çıkan Ortaç, sevilen şarkılarıyla davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.
Ünlü isimlerin doyasıya eğlendiği geceden renkli görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.
NİŞAN YÜZÜKLERİNİ DE ÇAĞATAY ULUSOY TAKMIŞTI
Itır Esen ile Engin Aykanat, 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Geleneklere uygun gerçekleşen nişan töreninde Itır Esen'in misafirlere kahve dağıtması dikkat çekmişti.
Çiftin nişan yüzüklerini yakın dostları Çağatay Ulusoy takarken, ünlü oyuncuya törende sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etmişti.
Nişan töreninden paylaşılan fotoğrafların ardından çifte çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.
ITIR ESEN KİMDİR?
2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Itır Esen, Türk sinemasının usta oyuncularından aynı adı taşıyan Itır Esen'in yeğeni.
Güzellik yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Esen, şimdi ise menajer Engin Aykanat ile yaptığı evlilik ve ünlü isimlerin katıldığı düğünüyle magazin gündeminde yer aldı.