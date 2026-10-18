Kombininde tercih ettiği bordo tonlarındaki efsanevi Hermès Birkin 35 çanta, arkasında adeta bir fon gibi duran 1980'lerin nostaljik Amerikan klasiği Cadillac Eldorado Biarritz otomobil ile muhteşem bir renk ve tarz uyumu yakaladı.

EZBER BOZAN GERÇEK

Bu göz alıcı kare, aynı zamanda lüks dünyasında ezber bozan bir gerçeği, yani koldaki bir el çantasının arkasındaki devasa bir arabadan çok daha pahalı olabileceğini de net bir şekilde ortaya koydu.