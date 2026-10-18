Çantası arabasından daha pahalı! Aslışah Alkoçlar'ın tarzının bedeli dudak uçuklattı
Sosyetenin önde gelen isimlerinden Aslışah Alkoçlar, retro esintiler taşıyan göz alıcı sokak stiliyle bir kez daha tüm bakışları üzerine çekti. Maskülen kesimli denim şortu, lacivert ceketi ve dönem ruhunu yansıtan güneş gözlükleriyle kusursuz bir uyum yakalayan Alkoçlar, kombininin başrolüne taşıdığı bordo tonlarındaki nadide Hermès Birkin 35 çanta ile lüks dünyasında ezber bozan bir gerçeği gözler önüne serdi.
Sosyetenin stil ikonu isimlerinden Aslışah Alkoçlar, retro esintiler taşıyan hayranlık uyandırıcı sokak stiliyle yine tüm bakışları üzerine topladı.
ZAMANSIZ ŞIKLIK
Maskülen hatlara sahip denim şortu, lacivert ceketi ve dönem ruhunu yansıtan güneş gözlükleriyle dikkat çeken Alkoçlar, aksesuarlarıyla da zamansız şıklığın zirvesini sergiledi.
AMERİKAN KLASİĞİ OTOMOBİL
Kombininde tercih ettiği bordo tonlarındaki efsanevi Hermès Birkin 35 çanta, arkasında adeta bir fon gibi duran 1980'lerin nostaljik Amerikan klasiği Cadillac Eldorado Biarritz otomobil ile muhteşem bir renk ve tarz uyumu yakaladı.
EZBER BOZAN GERÇEK
Bu göz alıcı kare, aynı zamanda lüks dünyasında ezber bozan bir gerçeği, yani koldaki bir el çantasının arkasındaki devasa bir arabadan çok daha pahalı olabileceğini de net bir şekilde ortaya koydu.
ÇANTA ARABADAN DAHA PAHALI
Döneminin efsanevi mühendislik harikası olan devasa Cadillac bugün koleksiyon pazarında ortalama 17 bin dolar değerindeyken, Alkoçlar'ın tarzına eşlik eden el işçiliği nadide Hermès çantanın güvenilir lüks piyasasındaki anlık değeri 30 bin dolar ile 35 bin dolar arasında değişiyor.