UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Çantası arabasından daha pahalı! Aslışah Alkoçlar'ın tarzının bedeli dudak uçuklattı

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Aslışah Alkoçlar, retro esintiler taşıyan göz alıcı sokak stiliyle bir kez daha tüm bakışları üzerine çekti. Maskülen kesimli denim şortu, lacivert ceketi ve dönem ruhunu yansıtan güneş gözlükleriyle kusursuz bir uyum yakalayan Alkoçlar, kombininin başrolüne taşıdığı bordo tonlarındaki nadide Hermès Birkin 35 çanta ile lüks dünyasında ezber bozan bir gerçeği gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Çantası arabasından daha pahalı! Aslışah Alkoçlar'ın tarzının bedeli dudak uçuklattı

Sosyetenin stil ikonu isimlerinden Aslışah Alkoçlar, retro esintiler taşıyan hayranlık uyandırıcı sokak stiliyle yine tüm bakışları üzerine topladı.

slışah Alkoçlar, maskülen denim şortu, lacivert ceketi ve retro güneş gözlükleriyle sokak modasına yön veren iddialı bir tarza imza attı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)slışah Alkoçlar, maskülen denim şortu, lacivert ceketi ve retro güneş gözlükleriyle sokak modasına yön veren iddialı bir tarza imza attı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ZAMANSIZ ŞIKLIK

Maskülen hatlara sahip denim şortu, lacivert ceketi ve dönem ruhunu yansıtan güneş gözlükleriyle dikkat çeken Alkoçlar, aksesuarlarıyla da zamansız şıklığın zirvesini sergiledi.

Çantası arabasından daha pahalı! Aslışah Alkoçlar'ın tarzının bedeli dudak uçuklattı-2

AMERİKAN KLASİĞİ OTOMOBİL

Kombininde tercih ettiği bordo tonlarındaki efsanevi Hermès Birkin 35 çanta, arkasında adeta bir fon gibi duran 1980'lerin nostaljik Amerikan klasiği Cadillac Eldorado Biarritz otomobil ile muhteşem bir renk ve tarz uyumu yakaladı.

Çantası arabasından daha pahalı! Aslışah Alkoçlar'ın tarzının bedeli dudak uçuklattı-3

EZBER BOZAN GERÇEK

Bu göz alıcı kare, aynı zamanda lüks dünyasında ezber bozan bir gerçeği, yani koldaki bir el çantasının arkasındaki devasa bir arabadan çok daha pahalı olabileceğini de net bir şekilde ortaya koydu.

Çantası arabasından daha pahalı! Aslışah Alkoçlar'ın tarzının bedeli dudak uçuklattı-4

ÇANTA ARABADAN DAHA PAHALI

Döneminin efsanevi mühendislik harikası olan devasa Cadillac bugün koleksiyon pazarında ortalama 17 bin dolar değerindeyken, Alkoçlar'ın tarzına eşlik eden el işçiliği nadide Hermès çantanın güvenilir lüks piyasasındaki anlık değeri 30 bin dolar ile 35 bin dolar arasında değişiyor.

"İnsan nefes almaktan utanıyor!" Samar Dadgar 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın ölüm nedenini açıkladı
SONRAKİ HABER

3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedeni belli oldu
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler