"İnsan nefes almaktan utanıyor!" Samar Dadgar 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın ölüm nedenini açıkladı
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in eşi İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın ölüm nedenini açıkladı. Ailesiyle birlikte büyük bir yas süreci geçiren Dadgar, minik Liam'ı talihsiz bir havuz kazasında kaybettiklerini duyurarak yaşanan acının tarifsiz olduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla henüz üç yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiğini duyuran ve kimseyle konuşacak durumda olmadığını belirten Samar Dadgar'dan yeni bir açıklama geldi.
Derin bir keder içinde olduklarını söyleyen ünlü tasarımcı, sevenlerinin merak ettiği ölüm nedenini ve yaşadıkları zor günlerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
"TALİHSİZ BİR HAVUZ KAZASINDA KAYBETTİK"
Yaşadığı büyük evlat ve aile acısı nedeniyle uzun süre telefonlara ve mesajlara yanıt veremediğini belirten Samar Dadgar, minik Liam'ın nasıl hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:
"Liam'ımızı talihsiz bir havuz kazasında kaybettik. Bu süreçte mesaj atan, arayan, bizi merak eden, acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyorum."
"İNSAN BAZEN NEFES ALMAKTAN BİLE UTANIYOR"
Günlerdir ailesiyle birlikte derin bir yas tutan Dadgar, yaşadıkları psikolojik ağırlığı ve çaresizliği "İnsan bazen nefes almaktan bile utanıyor" sözleriyle özetledi.
Yaşadığı acı nedeniyle kimseyle konuşacak veya mesajlara yanıt verecek gücü olmadığını belirten Dadgar, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
LİAM'IN ANISI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Acılı günlerinde birbirlerine destek olan aile, minik Liam'ın hatırasını yaşatmak için bir araya geldi. Dadgar, yeğeninden geriye kalan en kıymetli izleri ve güzel hatıralarını sevgiyle andıklarını belirterek, "Bugün Liam'ımızın anısına bir araya geldik. Ondan bize kalan en kıymetli izlerle, güzel hatırasını sevgiyle andık" dedi