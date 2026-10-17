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"İnsan nefes almaktan utanıyor!" Samar Dadgar 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın ölüm nedenini açıkladı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in eşi İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın ölüm nedenini açıkladı. Ailesiyle birlikte büyük bir yas süreci geçiren Dadgar, minik Liam'ı talihsiz bir havuz kazasında kaybettiklerini duyurarak yaşanan acının tarifsiz olduğunu ifade etti.

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"İnsan nefes almaktan utanıyor!" Samar Dadgar 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın ölüm nedenini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla henüz üç yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiğini duyuran ve kimseyle konuşacak durumda olmadığını belirten Samar Dadgar'dan yeni bir açıklama geldi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Derin bir keder içinde olduklarını söyleyen ünlü tasarımcı, sevenlerinin merak ettiği ölüm nedenini ve yaşadıkları zor günlerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile 2023 yılında evlenen İranlı tasarımcı Samar Dadgar, ailesinden gelen acı haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile 2023 yılında evlenen İranlı tasarımcı Samar Dadgar, ailesinden gelen acı haberle sarsıldı.

"TALİHSİZ BİR HAVUZ KAZASINDA KAYBETTİK"

Yaşadığı büyük evlat ve aile acısı nedeniyle uzun süre telefonlara ve mesajlara yanıt veremediğini belirten Samar Dadgar, minik Liam'ın nasıl hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Liam'ımızı talihsiz bir havuz kazasında kaybettik. Bu süreçte mesaj atan, arayan, bizi merak eden, acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Dadgar, ʺBu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam’ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim.ʺ sözleriyle acı haberi duyurmuştu.Dadgar, ʺBu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam’ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim.ʺ sözleriyle acı haberi duyurmuştu.

"İNSAN BAZEN NEFES ALMAKTAN BİLE UTANIYOR"

Günlerdir ailesiyle birlikte derin bir yas tutan Dadgar, yaşadıkları psikolojik ağırlığı ve çaresizliği "İnsan bazen nefes almaktan bile utanıyor" sözleriyle özetledi.

"İnsan nefes almaktan utanıyor!" Samar Dadgar 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın ölüm nedenini açıkladı-5

Yaşadığı acı nedeniyle kimseyle konuşacak veya mesajlara yanıt verecek gücü olmadığını belirten Dadgar, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Ailesiyle birlikte Liam'ı andıklarını da paylaşan Samar Dadgar, yeğeninin hatırasını yaşatacaklarını belirtti.Ailesiyle birlikte Liam'ı andıklarını da paylaşan Samar Dadgar, yeğeninin hatırasını yaşatacaklarını belirtti.

LİAM'IN ANISI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Acılı günlerinde birbirlerine destek olan aile, minik Liam'ın hatırasını yaşatmak için bir araya geldi. Dadgar, yeğeninden geriye kalan en kıymetli izleri ve güzel hatıralarını sevgiyle andıklarını belirterek, "Bugün Liam'ımızın anısına bir araya geldik. Ondan bize kalan en kıymetli izlerle, güzel hatırasını sevgiyle andık" dedi

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