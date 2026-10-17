Dadgar, ʺBu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam’ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim.ʺ sözleriyle acı haberi duyurmuştu. "İNSAN BAZEN NEFES ALMAKTAN BİLE UTANIYOR" Günlerdir ailesiyle birlikte derin bir yas tutan Dadgar, yaşadıkları psikolojik ağırlığı ve çaresizliği "İnsan bazen nefes almaktan bile utanıyor" sözleriyle özetledi.

Yaşadığı acı nedeniyle kimseyle konuşacak veya mesajlara yanıt verecek gücü olmadığını belirten Dadgar, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.