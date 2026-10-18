Can Bonomo'dan babası Yaşar Bonomo'ya yürek yakan veda: "İnce ruhlu çocuk kalpli babam benim"
Can Bonomo, uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden babası Yaşar Bonomo'nun vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından babasıyla omuz omuza çekilen nostaljik bir fotoğrafla duyuran ünlü şarkıcı, yürekleri sızlatan sözlerle babasına veda etti. "İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Seninle büyümek bir şerefti" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, uzun süredir tedavi gören babası Yaşar Bonomo'nun vefatıyla sarsıldı.
ACI HABERİ DUYURDU
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Bonomo, babasıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını duygusal sözlerle paylaştı. Bonomo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun…."
"GÖZÜN ARKADA KALMASIN, TOP BENDE"
Babasına veda ederken aralarındaki özel bağı da gözler önüne seren Bonomo, mesajını şu sözlerle tamamladı:
"Yazı bizim, tura bizim, dikine de bizim abi... Gözün arkada kalmasın. Top bende..."
ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo'nun vefatını duyurmasının ardından sanat ve magazin dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi. Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla Bonomo'nun acısını paylaştı.
Ünlü şarkıcı Murat Boz, "Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun Can'cım" sözleriyle yakın dostuna başsağlığı diledi.
Pınar Sabancı, "Mekanı cennet olsun. Sabır dilerim" ifadelerini kullanarak Bonomo'ya destek oldu.
Şarkıcı Zeynep Bastık ise "Mekanı cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Berfu Yenenler, "Sabırlar dilerim Can... Mekanı cennet olsun" sözleriyle ünlü sanatçıya taziyelerini iletti.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca da "Can… Sana ve ailene sabırlar diliyorum. Başınız sağ olsun" mesajıyla Bonomo'nun acısını paylaştı.
Sanat dünyasından gelen taziye mesajlarının yanı sıra Bonomo'nun sevenleri de sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcıya başsağlığı dileklerini iletti..