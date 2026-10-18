Can Bonomo, bir süredir tedavi gören babası Yaşar Bonomo'nun hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ACI HABERİ DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Bonomo, babasıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını duygusal sözlerle paylaştı. Bonomo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun…."