UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Aşerme detayı dikkat çekti! Anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı

Müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncu Gökçe Bahadır, hamilelik süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Anne olmak için gün sayan 44 yaşındaki oyuncu, hamileliğinin rahat geçtiğini belirterek iş hayatına neden ara verdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Aşerme detayı dikkat çekti! Anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı

25 Şubat 2022 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz aylarda anne olacağını duyurmuştu. Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takılan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak bebek hazırlıkları ve hamilelik dönemi hakkında konuştu.

Eşi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Eşi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Hamilelik sürecinin nasıl ilerlediğine dair bilgi veren Gökçe Bahadır, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi. Habertürk'te yer alan habere göre, sürecin rahat geçtiğini vurgulayan oyuncu, yaptığı açıklamada her şeyin yolunda olduğunu, yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yaptıklarını ve hamilelik sürecinin pek de zor geçmediğini ifade etti.

Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinin oldukça rahat ve iyi geçtiğini belirtti.Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinin oldukça rahat ve iyi geçtiğini belirtti.

Bahadır, "Her şey çok iyi gidiyor, her şey yolunda. Yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yapıyoruz. Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi." dedi.

Oyunculuk kariyerine geçici bir süre ara veren Bahadır, mesleğini çok sevdiğini ve ilerleyen dönemde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.Oyunculuk kariyerine geçici bir süre ara veren Bahadır, mesleğini çok sevdiğini ve ilerleyen dönemde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İŞ HAYATINA KISA BİR MOLA

Hamilelik dönemi boyunca herhangi bir aşerme yaşamadığını belirten Bahadır, bu süreçte iş temposuna ara verdiğini duyurdu.

Mesleğini yapmaya devam edeceğini ancak odak noktasının değiştiğini aktaran oyuncu, işlerine biraz ara verdiğini, yine ufak tefek bir şeyler yaptığını fakat konsantrasyonunun değiştiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Gökçe Bahadır, anne adaylığı heyecanını takipçileriyle paylaşıyor.Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Gökçe Bahadır, anne adaylığı heyecanını takipçileriyle paylaşıyor.

İşini çok sevdiğini ve her zaman yapmaya devam edeceğini vurgulayan Bahadır, sadece küçük bir mola vermiş olacağını belirtti:

"İşlere biraz ara verdim. Yine ufak tefek bir şeyler yapıyorum ama konsantrasyon da değişiyor açıkçası. İşimi çok seviyorum, her zaman yapmaya devam edeceğim ancak küçük bir mola vermiş olacağım."

Geçtiğimiz aylarda anne olacağını duyuran 44 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, Etiler'de görüntülendi.Geçtiğimiz aylarda anne olacağını duyuran 44 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, Etiler'de görüntülendi.

YAĞMURDAN KAÇAMADI

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağıştan nasibini alan oyuncu, aracını beklediği sırada ıslanmaktan kurtulamadı. Bahadır, gazetecilere "Gökçe Bahadır sırılsıklam oldu' diye not düşersiniz" diyerek takıldı.

Sanat dünyasının acı kaybı! Soner Olgun 67 yaşında hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu
SONRAKİ HABER

Soner Olgun 67 yaşında hayatını kaybetti
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler