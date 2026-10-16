25 Şubat 2022 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır , geçtiğimiz aylarda anne olacağını duyurmuştu. Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takılan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak bebek hazırlıkları ve hamilelik dönemi hakkında konuştu.

Eşi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Hamilelik sürecinin nasıl ilerlediğine dair bilgi veren Gökçe Bahadır, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi. Habertürk'te yer alan habere göre, sürecin rahat geçtiğini vurgulayan oyuncu, yaptığı açıklamada her şeyin yolunda olduğunu, yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yaptıklarını ve hamilelik sürecinin pek de zor geçmediğini ifade etti.