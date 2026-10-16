Aşerme detayı dikkat çekti! Anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı
Müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncu Gökçe Bahadır, hamilelik süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Anne olmak için gün sayan 44 yaşındaki oyuncu, hamileliğinin rahat geçtiğini belirterek iş hayatına neden ara verdiğini açıkladı.
25 Şubat 2022 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz aylarda anne olacağını duyurmuştu. Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takılan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak bebek hazırlıkları ve hamilelik dönemi hakkında konuştu.
"HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"
Hamilelik sürecinin nasıl ilerlediğine dair bilgi veren Gökçe Bahadır, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi. Habertürk'te yer alan habere göre, sürecin rahat geçtiğini vurgulayan oyuncu, yaptığı açıklamada her şeyin yolunda olduğunu, yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yaptıklarını ve hamilelik sürecinin pek de zor geçmediğini ifade etti.
Bahadır, "Her şey çok iyi gidiyor, her şey yolunda. Yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yapıyoruz. Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi." dedi.
İŞ HAYATINA KISA BİR MOLA
Hamilelik dönemi boyunca herhangi bir aşerme yaşamadığını belirten Bahadır, bu süreçte iş temposuna ara verdiğini duyurdu.
Mesleğini yapmaya devam edeceğini ancak odak noktasının değiştiğini aktaran oyuncu, işlerine biraz ara verdiğini, yine ufak tefek bir şeyler yaptığını fakat konsantrasyonunun değiştiğini söyledi.
İşini çok sevdiğini ve her zaman yapmaya devam edeceğini vurgulayan Bahadır, sadece küçük bir mola vermiş olacağını belirtti:
"İşlere biraz ara verdim. Yine ufak tefek bir şeyler yapıyorum ama konsantrasyon da değişiyor açıkçası. İşimi çok seviyorum, her zaman yapmaya devam edeceğim ancak küçük bir mola vermiş olacağım."
YAĞMURDAN KAÇAMADI
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağıştan nasibini alan oyuncu, aracını beklediği sırada ıslanmaktan kurtulamadı. Bahadır, gazetecilere "Gökçe Bahadır sırılsıklam oldu' diye not düşersiniz" diyerek takıldı.