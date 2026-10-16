KAS ELEŞTİRİSİNE AÇIKLAMA GETİRDİ Bir diğer kullanıcının "Yani endişeyi gösterirken asıl kasları görün diyor" sözleri üzerine ünlü isim, fiziksel görünümüne yönelik bu değerlendirmeye "Yok yahu ne kası bir deri bir kemik olmuşum" yanıtını paylaştı.

Çağla Şıkel, gelen tepkilere tek tek yanıt verdi. "BEN YARIŞAN OĞLUMU ÖNEMSİYORUM" İçsel çalışmalar ve yarışa verilen önem üzerinden gelen bir başka eleştiride yer alan "Yarış... yarışmak... Ve buna çokça önem vermek, şaşırdım, onca içsel çalışmadan sonra..." ifadelerine ise Şıkel, "yarışı değil ben yarışan oğlumu önemsiyorum" diyerek duruma açıklık getirdi.