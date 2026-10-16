Oğlu yarışırken yerinde duramayan Çağla Şıkel’den takipçisinin tepkisine olay cevap: "Bir de bayıl Feriha"
Ünlü manken Çağla Şıkel, oğlunun yarıştığı anlarda yaşadığı heyecan dolu anları paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın altına gelen eleştirel yorumları karşılıksız bırakmayan Şıkel, verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
Oğlunun yarıştığı anlarda hissettiği duygusal yoğunluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel, "Oğlun yarışıyordur... O sırada kalbinin tam ortasını delip geçen duygulardan geriye bir sen kalır senden öte… Hiç bilmediğin bir sen daha …" ifadelerini kullandı.
Kısa sürede yoğun etkileşim alan video, kullanıcıların farklı yorumlarına sahne oldu. Şıkel'e gelen bazı tepkiler dikkat çekerken ünlü ismin verdiği yanıtlar çok konuşuldu.
YORUMLARA ESPRİLİ CEVAPLAR
Paylaşımın ardından bir takipçisinin "Abart" şeklinde yaptığı yoruma sessiz kalmayan Çağla Şıkel, "Bir de bayıl Feriha gerçekten tam öyleyim sıfır şaka..." diyerek esprili bir karşılık verdi.
KAS ELEŞTİRİSİNE AÇIKLAMA GETİRDİ
Bir diğer kullanıcının "Yani endişeyi gösterirken asıl kasları görün diyor" sözleri üzerine ünlü isim, fiziksel görünümüne yönelik bu değerlendirmeye "Yok yahu ne kası bir deri bir kemik olmuşum" yanıtını paylaştı.
"BEN YARIŞAN OĞLUMU ÖNEMSİYORUM"
İçsel çalışmalar ve yarışa verilen önem üzerinden gelen bir başka eleştiride yer alan "Yarış... yarışmak... Ve buna çokça önem vermek, şaşırdım, onca içsel çalışmadan sonra..." ifadelerine ise Şıkel, "yarışı değil ben yarışan oğlumu önemsiyorum" diyerek duruma açıklık getirdi.
2015 yılında boşandığı Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunan ünlü mankenin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yer buldu.