Evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Jennifer Boyner, düğünün de sürpriz olabileceğini belirtti.

Evlilik hazırlıkları ve tarih konusunda acele etmediklerini vurgulayan genç oyuncu, "Evlilik teklifi sürpriz oldu, düğün de sürpriz olur muhtemelen. Ne zaman olur diye düşünmedik henüz" diyerek sürecin tamamen akışına bırakıldığını ifade etti.

Sihirli Annem

Jennifer Boyner