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Sihirli Annem’in çocuk yıldızı evliliğe ilk adımı atmıştı! Jennifer Boyner'den merak uyandıran itiraf

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman ile katıldığı davette objektiflere takıldı. Temmuz ayında aldığı evlilik teklifiyle magazin dünyasında adından söz ettiren genç yıldız, merakla beklenen düğün tarihi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Sihirli Annem’in çocuk yıldızı evliliğe ilk adımı atmıştı! Jennifer Boyner'den merak uyandıran itiraf

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde çocuk yaşta rol alan ve 'Toprak' karakteriyle adını duyuran Jennifer Boyner, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Jennifer Boyner, çocuk yaşta adım attığı ekran macerasını şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sürdürüyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Jennifer Boyner, çocuk yaşta adım attığı ekran macerasını şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sürdürüyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren ünlü isim, geçtiğimiz Temmuz ayında sevgilisi Can Alaosman'dan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğa yelken açmıştı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında sevgilisinden aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.Geçtiğimiz Temmuz ayında sevgilisinden aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

O mutlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ve binlerce tebrik mesajı alan ikili, geçtiğimiz gün katıldıkları bir davette ilk kez yan yana görüntülendi.

Sihirli Annem’in çocuk yıldızı evliliğe ilk adımı atmıştı! Jennifer Boyner'den merak uyandıran itiraf-4

"DÜĞÜN DE SÜRPRİZ OLUR MUHTEMELEN"

Birlikteliklerini gözlerden uzak ve sakin yaşamayı tercih eden çift, katıldıkları davette basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sihirli Annem’in çocuk yıldızı evliliğe ilk adımı atmıştı! Jennifer Boyner'den merak uyandıran itiraf-5

Muhabirlerin yönelttiği soruları yanıtlayan Jennifer Boyner, hayranlarının merakla beklediği düğün tarihi hakkında ser verip sır vermedi.

Evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Jennifer Boyner, düğünün de sürpriz olabileceğini belirtti.Evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Jennifer Boyner, düğünün de sürpriz olabileceğini belirtti.

Evlilik hazırlıkları ve tarih konusunda acele etmediklerini vurgulayan genç oyuncu, "Evlilik teklifi sürpriz oldu, düğün de sürpriz olur muhtemelen. Ne zaman olur diye düşünmedik henüz" diyerek sürecin tamamen akışına bırakıldığını ifade etti.

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