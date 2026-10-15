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Esra Bilgiç yeni yaşına aşkla girdi! Faruk Sabancı'nın doğum günü paylaşımı olay oldu

Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında gösterilen Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü DJ Faruk Sabancı'nın, sevgilisi Esra Bilgiç'in yeni yaşına özel paylaştığı siyah-beyaz kare sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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Esra Bilgiç yeni yaşına aşkla girdi! Faruk Sabancı'nın doğum günü paylaşımı olay oldu

"Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Umut Yeter" gibi projelerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Bilgiç, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Esra Bilgiç, hem rol aldığı projeler hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Esra Bilgiç, hem rol aldığı projeler hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Uzun süredir DJ Faruk Sabancı ile gözlerden uzak ama mutlu bir birliktelik sürdüren Bilgiç, yeni yaşına sevgilisinin duygusal jestiyle adım attı.

Esra Bilgiç yeni yaşına aşkla girdi! Faruk Sabancı'nın doğum günü paylaşımı olay oldu-3

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Zaman zaman sevgilisiyle çekildiği romantik kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncuya, Faruk Sabancı'dan kalpleri ısıtan bir doğum günü kutlaması geldi.

Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç'in doğum gününü birlikte yer aldıkları siyah-beyaz kareyle kutladı.Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç'in doğum gününü birlikte yer aldıkları siyah-beyaz kareyle kutladı.

Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

Ünlü DJ Faruk Sabancı, sevgilisine yaptığı romantik jestle sosyal medyada takipçilerinin beğenisini kazandı.Ünlü DJ Faruk Sabancı, sevgilisine yaptığı romantik jestle sosyal medyada takipçilerinin beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Çiftin samimi ve romantik hallerini gözler önüne seren bu kare, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin içerikleri arasına girdi. Takipçileri ve sevenleri, ünlü çiftin bu paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdırdı.

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