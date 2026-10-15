Elvin Levinler’in yağmur paylaşımı tepki çekti! Eleştiriler çığ gibi büyüyünce açıklama gecikmedi
İstanbul'da sağanak yağış kenti olumsuz etkilerken sosyal medya fenomeni Elvin Levinler'in trafikte mahsur kaldığı sırada yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Eleştirilerin ardından paylaşımını silen Levinler, yeni mesajlar yayımlayarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
Kentin birçok noktasında caddeler, sokaklar, alt geçitler ve tüneller suyla dolarken çok sayıda sürücü yollarda zor anlar yaşadı. Oyunculuktan fenomenliğe geçen Elvin Levinler'in bu sırada sosyal medyada yayınladığı not ise kullanıcıların eleştirilerine neden oldu.
Elvin Levinler'in sağanak paylaşımı tepki çekti
TRAFİKTEKİ PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
Sağanak yağışın sele dönüştüğü anlarda araçların suyla kaplanan yollarda mahsur kalmasıyla kentte olumsuzluklar yaşandı. Trafikte kalan Elvin Levinler ise sosyal medya hesabından, "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Yaşanan durumun gölgesinde gelen bu not, kısa sürede tepki topladı.
PAYLAŞIMI SİLDİ YENİ MESAJ YAYIMLADI
Gelen eleştiriler üzerine fenomen isim paylaşımını kaldırma kararı aldı. Ardından İstanbul'da yaşanan duruma ilişkin bir açıklama paylaşan Levinler, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum"
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ: "ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"
Tepkilerin devam etmesi üzerine Elvin Levinler yeni bir açıklama daha yayımlayarak videonun zamanlamasına dikkat çekti.
Levinler, paylaşımının amacından saptırıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Dün sabah, henüz yağmurun nasıl bir felakete dönüşeceğini kimsenin öngöremediği saatlerde paylaştığım bir videonun, saatler sonra yaşanan acılar üzerinden duyarsızlık gibi gösterilmeye çalışılmasını hem şaşkınlıkla hem de üzüntüyle izliyorum. İnsanlar bu kadar zor bir gün geçirirken, yaşanan felaketin ve kayıpların konuşulması gerekirken, bazılarının hala saatler önce paylaşılmış bir videodan kötü niyet çıkarmaya ve öfkesini benim üzerimden göstermeye çalışması gerçekten düşündürücü. Kimsenin gelecekte yaşanacakları bilmesi mümkün değil. Ama herkesin niyetini ve vicdanını kendisine bırakıyorum. Bugün asıl konuşmamız gereken şeyin ne olduğu çok açık. Dilerim herkes güvendedir, kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız."