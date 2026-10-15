ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ: "ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

Tepkilerin devam etmesi üzerine Elvin Levinler yeni bir açıklama daha yayımlayarak videonun zamanlamasına dikkat çekti.

Levinler, paylaşımının amacından saptırıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün sabah, henüz yağmurun nasıl bir felakete dönüşeceğini kimsenin öngöremediği saatlerde paylaştığım bir videonun, saatler sonra yaşanan acılar üzerinden duyarsızlık gibi gösterilmeye çalışılmasını hem şaşkınlıkla hem de üzüntüyle izliyorum. İnsanlar bu kadar zor bir gün geçirirken, yaşanan felaketin ve kayıpların konuşulması gerekirken, bazılarının hala saatler önce paylaşılmış bir videodan kötü niyet çıkarmaya ve öfkesini benim üzerimden göstermeye çalışması gerçekten düşündürücü. Kimsenin gelecekte yaşanacakları bilmesi mümkün değil. Ama herkesin niyetini ve vicdanını kendisine bırakıyorum. Bugün asıl konuşmamız gereken şeyin ne olduğu çok açık. Dilerim herkes güvendedir, kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız."