Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tuğçe Koçak ile önceki akşam ilk kez görüntülendi.

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez kameralar karşısına geçti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

STADA EL ELE GİRDİLER

İki sevgili, Galatasaray - Barcelona maçını izlemeye birlikte geldi. Stada el ele giren sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak maçı izlemek üzere tribündeki yerlerini aldı.