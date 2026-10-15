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Yelda Süren ile evliliğini tek celsede bitirmişti: Burak Elmas sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez görüntülendi

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tuğçe Koçak ile önceki akşam ilk kez objektiflere takıldı. Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını izlemek üzere stada el ele giriş yapan ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak tribündeki yerlerini aldı.

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Yelda Süren ile evliliğini tek celsede bitirmişti: Burak Elmas sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez görüntülendi

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tuğçe Koçak ile önceki akşam ilk kez görüntülendi.

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez kameralar karşısına geçti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez kameralar karşısına geçti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

STADA EL ELE GİRDİLER

İki sevgili, Galatasaray - Barcelona maçını izlemeye birlikte geldi. Stada el ele giren sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak maçı izlemek üzere tribündeki yerlerini aldı.

Yelda Süren ile evliliğini tek celsede bitirmişti: Burak Elmas sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez görüntülendi-3

TRİBÜNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Ünlü isimlerin ilgi gösterdiği karşılaşmada, İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ile Mario Lemina'nın eşi Fanny de tribündeki yerini aldı.

Yelda Süren ile evliliğini tek celsede bitirmişti: Burak Elmas sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez görüntülendi-4

EVLİLİK TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı bilgilere göre Galatasaray'ın 38'inci Başkanı Burak Elmas, kulübün 30'uncu Başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile uzun yıllar süren evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede noktalamıştı.

Boşanmanın ardından Yelda Süren'in iş insanı Ferhat Ferhangil ile yeni bir birlikteliğe başladığı öne sürülmüştü

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