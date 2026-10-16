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İş adamı Ali İhsan Kaya'nın ölümünden boşanma davası çıktı! Kardeşleri eşini suçladı

Ünlü iş adamı Ali İhsan Kaya'nın 12 Ekim'de aracında ölü bulunması sosyeteyi yasa boğdu. İddialara göre eşi Ayşe Burcu Kaya ile boşanma sürecinde olan Kaya'nın ölümünden önce gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Ailenin taziyesinde ise tartışma yaşandığı belirtildi.

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İş adamı Ali İhsan Kaya'nın ölümünden boşanma davası çıktı! Kardeşleri eşini suçladı

Ünlü iş adamı Ali İhsan Kaya, 12 Ekim'de aracında ölü bulunmuştu. Sosyeteyi şoke eden bu olayın ardından herkes ölüm nedenini merak ediyordu.

İddialara göre Ali İhsan Kaya ile eşi Ayşe Burcu Kaya boşanma sürecindeydi. Maddi hiçbir sıkıntısı olmayan Kaya, eşinden ayrılmak istemiyordu. Ancak dava sürecinde oldukları için aynı evin içinde ayrı odalarda yaşıyorlardı.

Olayın gerçekleştiği gün ünlü iş adamının boşanma davası vardı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Olayın gerçekleştiği gün ünlü iş adamının boşanma davası vardı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KARDEŞLERİ EŞİNİ SUÇLADI

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, olayın gerçekleştiği gün ünlü iş adamının boşanma davası vardı. Sabah saatlerinde spora gitmek için evden çıkan Ali İhsan Kaya, eşine veda edip "Sizi çok seviyorum, elveda" diye mesaj attı. Ardından da aracının içinde canına kıydı. Yaşanan bu trajik olay Kaya ailesini yasa boğdu. Evlerinde gerçekleşen taziyede Kaya'nın kardeşleri, Ayşe Hanım'ı suçlayıp tartışma yaşadı.

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