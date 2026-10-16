Ünlü iş adamı Ali İhsan Kaya, 12 Ekim'de aracında ölü bulunmuştu. Sosyeteyi şoke eden bu olayın ardından herkes ölüm nedenini merak ediyordu.



İddialara göre Ali İhsan Kaya ile eşi Ayşe Burcu Kaya boşanma sürecindeydi. Maddi hiçbir sıkıntısı olmayan Kaya, eşinden ayrılmak istemiyordu. Ancak dava sürecinde oldukları için aynı evin içinde ayrı odalarda yaşıyorlardı.