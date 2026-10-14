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İzzet Özilhan ağustos ayında kaza geçirmişti! Yasemin Ergene hastane ziyareti iddialarına noktayı koydu

Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyete ve cemiyet hayatının gözde isimleri arasında yer alan Yasemin Ergene, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ağustos ayında ciddi bir motosiklet kazası geçirip ameliyat masasına yatan eski eşi İzzet Özilhan’ı hastanede ziyaret etmediği yönündeki iddialara yanıt veren Ergene, ateş püskürdü.

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İzzet Özilhan ağustos ayında kaza geçirmişti! Yasemin Ergene hastane ziyareti iddialarına noktayı koydu

Yasemin Ergene, önceki gün Etiler'deki bir tırnakçıdan çıkarken görüntülendi.

2025 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile yollarını ayıran oyuncu Yasemin Ergene, Etiler’de görüntülendi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)2025 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile yollarını ayıran oyuncu Yasemin Ergene, Etiler’de görüntülendi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ESKİ EŞ HAKKINDAKİ SORULARA YANIT

Ergene, basın mensuplarının eski eşi İzzet Özilhan hakkındaki sorularını yanıtladı.

İzzet Özilhan ağustos ayında kaza geçirmişti! Yasemin Ergene hastane ziyareti iddialarına noktayı koydu-3

ZİYARET İDDİALARINA AÇIKLIK

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre ağustos ayında motosiklet kazası geçiren ve sonrasında ameliyat olan Özilhan ile iletişimlerinin sürdüğünü belirten oyuncu, ziyaret konusundaki iddialara açıklık getirdi.

İzzet Özilhan ağustos ayında kaza geçirmişti! Yasemin Ergene hastane ziyareti iddialarına noktayı koydu-4

18 YILLIK BİRLİKTELİK

İzzet Özilhan'ın 18 yıldır hayatında olduğunu vurgulayan Ergene, eski eşini ziyaret etmemesi için bir neden bulunmadığını dile getirdi.

İzzet Özilhan ağustos ayında kaza geçirmişti! Yasemin Ergene hastane ziyareti iddialarına noktayı koydu-5

"BEN NEDEN ZİYARET ETMEYEYİM"

Oyuncu, "Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım?" ifadelerini kullandı.

İzzet Özilhan ağustos ayında kaza geçirmişti! Yasemin Ergene hastane ziyareti iddialarına noktayı koydu-6

İKİ KIZLARI VAR

2025 yılında boşanan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.

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