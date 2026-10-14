18 YILLIK BİRLİKTELİK İzzet Özilhan'ın 18 yıldır hayatında olduğunu vurgulayan Ergene, eski eşini ziyaret etmemesi için bir neden bulunmadığını dile getirdi.

"BEN NEDEN ZİYARET ETMEYEYİM" Oyuncu, "Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım?" ifadelerini kullandı.