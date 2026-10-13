Hastanem artık benim yuvam oldu demişti! Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan sağlık kontrolü sonrası manidar paylaşım
Geçtiğimiz Ağustos ayında Çanakkale Paşaköy'deki evinde kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ameliyat olduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kontrole gitti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'nin videosunu Yıldız Tilbe'nin "Çabuk Olalım Aşkım" şarkısı ve kalp emojisi eşliğinde paylaştı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ni çektiği anları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, gönderisine kalp emojisi ekledi.
Ünlü komedyenin paylaşımında, Yıldız Tilbe'nin "Çabuk Olalım Aşkım" şarkısını tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
BİR DİZİ TETKİK YAPILDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından bu kez kontrol amacıyla doktorlarının kapısını çaldı.
Kalp krizi geçirdiği dönemde anjiyo işlemini gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne giden ünlü komedyen, burada bir dizi tetkikten geçti.Cem Yılmaz: Sağlığım iyi, sigarayı bıraktım
40 GÜN SONRA YENİDEN HASTANEYE GİTTİ
Cem Yılmaz, hastanede kendisine anjiyo yapan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ile bir araya geldi.
Ardından Nükleer Tıp Merkezi'ne geçen sanatçıya, kalp kasının yeterince kanlanıp kanlanmadığını değerlendirmek amacıyla Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi uygulandı.
Kontrollerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
"SİGARAYI BIRAKTIM İLAÇLARIMI DÜZENLİ ALIYORUM"
Yaklaşık 40 gün önce aynı hastaneye ambulansla getirildiğini hatırlatan ünlü komedyen, yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Yılmaz, "Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Yani kalbin durumu ne diye bakmaya geldik. Durumum iyi Allah'a şükür. Zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Sigarayı bıraktım, ilaçlarımı düzenli alıyorum, egzersizimi yapıyorum" dedi.
"ÖYLE BİR SERSERİLİK YAPMIYORUM"
Kalp krizinin ardından iyileşme sürecine dikkat ettiğini belirten Cem Yılmaz, kendisine yöneltilen yorumları da esprili bir dille anlattı. Bazı kişilerin iyileşme sürecinin uzun sürdüğünü söylediğini ifade eden ünlü isim, şu sözleri kullandı:
"Yeter, artık senin şu sağlık problemlerinden. Benim amcamın oğlu açık kalp ameliyatı oldu. Geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü."
Bu yorumlara gülerek karşılık veren Yılmaz, "Ben kurallara uymaya çalışıyorum. Öyle bir serserilik yapmıyorum. Onun için birazcık zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.
"İYİ Kİ FİLMİ BU OLAYDAN ÖNCE BİTİRMİŞİM"
Yaşadığı sağlık sorununun çalışma takvimini nasıl etkilediğine de değinen Cem Yılmaz, son filminin çekimlerini kalp krizinden önce tamamladığını açıkladı.
Ünlü komedyen, "İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık" diyerek sağlık sorunuyla karşılaştığı dönemi anlattı.
DOKTORUNDAN SEVİNDİREN HABER
Cem Yılmaz'ın kontrollerinin ardından doktorlarından da sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta, ünlü komedyene iki aşamalı kalp sintigrafisi uygulandığını belirtti.
Prof. Dr. Usta, "Kalp krizi geçirmediği için diğer damarların kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık" dedi.
Usta, Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun takip edilmeye devam edileceğini de sözlerine ekledi.
"ARTIK BENİM MADDİ MANEVİ HASTANEM OLDU"
Tedavi gördüğü hastaneye ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cem Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtti.
Ünlü komedyen, "Hastanemiz artık benim hem maddi hem manevi hastanem oldu" ifadelerini kullanarak üniversiteye katkıda bulunmak istediğini söyledi.
Yılmaz, "Üniversitemize inşallah ne faydam dokunursa elimden geleni yapmaya çalışacağım. Böyle çocuksu bir vaat değil yani ama dişe dokunur bir faydam dokunursa her zaman hizmetinizdeyim" dedi.
HASTANE ÖNÜNDEN KARE
Tedavi gördüğü hastanenin önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, sağlık durumunun iyiye gittiği mesajını da takipçileriyle paylaşmıştı.
NE OLMUŞTU?
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde kalp krizi geçirmişti.
İlk müdahalesi Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan sanatçı, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Burada anjiyo işlemi uygulanan Yılmaz'a el bileğinden balon ve stent takılmıştı. İki gün hastanede gözetim altında tutulan ünlü komedyen, sağlık durumunun stabil seyretmesi üzerine 31 Ağustos'ta taburcu edilmişti.
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