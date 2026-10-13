Cem Yılmaz, hastanede kendisine anjiyo yapan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ile bir araya geldi.

Yılmaz, "Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Yani kalbin durumu ne diye bakmaya geldik. Durumum iyi Allah'a şükür. Zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Sigarayı bıraktım, ilaçlarımı düzenli alıyorum, egzersizimi yapıyorum" dedi.

"ÖYLE BİR SERSERİLİK YAPMIYORUM"

Kalp krizinin ardından iyileşme sürecine dikkat ettiğini belirten Cem Yılmaz, kendisine yöneltilen yorumları da esprili bir dille anlattı. Bazı kişilerin iyileşme sürecinin uzun sürdüğünü söylediğini ifade eden ünlü isim, şu sözleri kullandı:

"Yeter, artık senin şu sağlık problemlerinden. Benim amcamın oğlu açık kalp ameliyatı oldu. Geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü."

Bu yorumlara gülerek karşılık veren Yılmaz, "Ben kurallara uymaya çalışıyorum. Öyle bir serserilik yapmıyorum. Onun için birazcık zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.