Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy’un doğum gününde aşkını haykırdı: “Hayatımın en kıymetli hediyesi”
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kız bebek bekleyen ünlü oyuncunun romantik mesajı sosyal medyada takipçilerinin ilgisini çekti.
"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerde yer alan Gökçe Bahadır, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiriyor. Bir süredir hamileliğiyle gündemde olan ve anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, 14 Ekim 1977 doğumlu eşi Emir Ersoy'un yeni yaşını kutladı.
KIZ BEBEK BEKLİYORLAR
Eşi Emir Ersoy ile birlikte bebek heyecanı yaşayan Gökçe Bahadır'ın bir kız bebek beklediği öğrenilmişti. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu, eşinin doğum gününe özel olarak birlikte çekildikleri bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
"HAYATIMIN EN KIYMETLİ HEDİYESİ"
Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Emir Ersoy'a şu sözlerle seslendi:
"Hayatımın en kıymetli hediyesi... Her şeyin en güzelini yaşayacağın bir yaş olsun... İyi ki birbirimizi bulmuşuz. Seninle yaş almak, daha nice anılar biriktirmek en büyük dileğim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum..."
Gökçe Bahadır'ın eşine yönelik paylaştığı doğum günü mesajı ve fotoğraf kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.
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