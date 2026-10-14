"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerde yer alan Gökçe Bahadır , özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiriyor. Bir süredir hamileliğiyle gündemde olan ve anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, 14 Ekim 1977 doğumlu eşi Emir Ersoy'un yeni yaşını kutladı.

Eşi Emir Ersoy ile birlikte bebek heyecanı yaşayan Gökçe Bahadır'ın bir kız bebek beklediği öğrenilmişti. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu, eşinin doğum gününe özel olarak birlikte çekildikleri bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımında eşine seslenen Bahadır, ʺİyi ki birbirimizi bulmuşuz, seni çok seviyorumʺ ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN EN KIYMETLİ HEDİYESİ"

Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Emir Ersoy'a şu sözlerle seslendi:

"Hayatımın en kıymetli hediyesi... Her şeyin en güzelini yaşayacağın bir yaş olsun... İyi ki birbirimizi bulmuşuz. Seninle yaş almak, daha nice anılar biriktirmek en büyük dileğim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum..."