Birçok yıldız futbolcunun kolunda servet değerinde saatler görmeye alışkın olanlar, Orkun'un kolunda lüks saat devlerinin modellerini aradı. Ancak gerçek çok başkaydı.

PİYASADAKİ POPÜLER MODEL

Kökçü'nün kolundaki model, aslında piyasada çok popüler olan spor bir model. Bu saat, günümüzde resmi olarak yaklaşık 400 dolar bandında satılıyor.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, koldaki paha biçilemez gösteriş çılgınlığını 400 dolarlık saatiyle ters köşe yaptı. Yıldız futbolcu, bu seçimiyle ezber bozan bir duruş sergiledi.