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Yıllık 5 milyon Euro kazanıyor ama saati 400 dolar! Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü lüks gösteriş çılgınlığını yerle bir etti

Beşiktaş’ın kaptanlık bandını başarıyla taşıyan Orkun Kökçü, saha dışındaki yaşam tarzıyla futbol dünyasındaki "gösteriş çılgınlığına" ders niteliğinde bir yanıt verdi. Yıldız futbolcuların kolunda servet değerinde mücevher saatler görmeye alışkın olanlar, Kökçü'nün kolundaki saatin değerini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yıllık 5 milyon Euro kazanıyor ama saati 400 dolar! Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü lüks gösteriş çılgınlığını yerle bir etti

Yeşil sahalarda sergilediği performans kadar saha dışındaki tercihleriyle de adından söz ettiren Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, bu kez kolundaki saatle gündeme geldi.

Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre yeşil sahalardan milyonlarca lira kazanan birçok futbolcu, soluğu lüks saat markalarının mağazalarında alırken, Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü bu ezberi tamamen bozuyor.

Yıllık 5 milyon Euro kazanıyor ama saati 400 dolar! Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü lüks gösteriş çılgınlığını yerle bir etti-2

YILLIK KAZANÇ 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro kazanan yıldız isim, saha dışındaki mütevazı yaşam tarzıyla parmakla gösteriliyor.

Yıllık 5 milyon Euro kazanıyor ama saati 400 dolar! Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü lüks gösteriş çılgınlığını yerle bir etti-3

"MÜTEVAZI KALMAYA ENGEL DEĞİLDİR"

Meslektaşlarının aksine milyon liralık Rolex, Patek Philippe ya da Audemars Piguet koleksiyonları yapmak yerine, tercihleriyle "büyük paralar kazanmak, mütevazı kalmaya engel değildir" mesajı veriyor.

Yıllık 5 milyon Euro kazanıyor ama saati 400 dolar! Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü lüks gösteriş çılgınlığını yerle bir etti-4

BEŞİKTAŞ RUHUNU TAŞIMIŞ

Geçtiğimiz günlerde arabasında taraftarlara imza dağıtırken görüntülenen Orkun'un kolundaki saat, dikkatlerden kaçmadı.

Birçok yıldız futbolcunun kolunda servet değerinde saatler görmeye alışkın olanlar, Orkun'un kolunda lüks saat devlerinin modellerini aradı. Ancak gerçek çok başkaydı.

Yıllık 5 milyon Euro kazanıyor ama saati 400 dolar! Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü lüks gösteriş çılgınlığını yerle bir etti-5

PİYASADAKİ POPÜLER MODEL

Kökçü'nün kolundaki model, aslında piyasada çok popüler olan spor bir model. Bu saat, günümüzde resmi olarak yaklaşık 400 dolar bandında satılıyor.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, koldaki paha biçilemez gösteriş çılgınlığını 400 dolarlık saatiyle ters köşe yaptı. Yıldız futbolcu, bu seçimiyle ezber bozan bir duruş sergiledi.

Yıllık 5 milyon Euro kazanıyor ama saati 400 dolar! Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü lüks gösteriş çılgınlığını yerle bir etti-6

BÜTÇE DOSTU EĞLENCELİ SAAT

Orkun bu bütçe dostu, eğlenceli saati kendi zevkine göre siyah-beyaz bir kordonla kombinleyerek Beşiktaş ruhunu koluna taşımış.

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