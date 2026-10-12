İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ KISA SÜRMÜŞTÜ Ufuk Beydemir, daha önce oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer almıştı. 2020 yılında ilişki yaşamaya başlayan çift, birlikteliklerini 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına taşıdı. Ancak ünlü çiftin evliliği uzun sürmedi. Beydemir ve Yazıcı, 2025 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

"AYNI GÜZELLİKLE AYRILABİLMENİN DEĞERİNİ SAVUNUYORUZ" İpek Filiz Yazıcı, boşanma haberlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı doğrulamıştı. Ünlü oyuncu, "Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle boşandıklarını duyurmuştu. Yazıcı, açıklamasının devamında "Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz" ifadelerine yer vermişti.

BOŞANMA SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU Ufuk Beydemir, ayrılığın ardından katıldığı bir YouTube programında evliliği ve boşanması hakkında yaptığı esprili açıklamalarla gündeme gelmişti. Kendisine yöneltilen "Evlenmek mi daha fazla söz yazdırdı, yoksa boşanmak mı?" sorusuna "Tabii ki boşanmak" yanıtını veren şarkıcı, sözlerini mizahi bir dille sürdürmüştü.

"BİR ŞEY YAKALARIM SANDIM AMA OLMADI" Beydemir, "Baktım ki 'Ay Tenli Kadın'dan sonra herhangi bir hit yapamıyorum, dedim ki o zaman evlenip bir boşanma hikayesiyle daha etkileyici bir şey yakalarım sandım ama o da olmadı. O da çalışmadı" diyerek izleyenleri güldürmüştü.