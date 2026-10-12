İpek Filiz Yazıcı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Ufuk Beydemir boşanma esprisinden sonra baba oluyor: Bebeğin annesi belli oldu
"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü müzisyen Ufuk Beydemir, özel hayatındaki flaş gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2025 yılında yollarını ayıran ve geçtiğimiz günlerde baba olacağını duyuran Beydemir'in bebeğinin annesi sonunda ortaya çıktı.
"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir, bu kez müzik kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirdi.
2025 yılında oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yollarını ayıran ünlü müzisyen, geçtiğimiz günlerde baba olacağını açıklamıştı. İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Beydemir'in bebeğinin annesi ise merak konusu olmuştu.
BEBEĞİNİN ANNESİ ORTAYA ÇIKTI
Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla merak edilen soruya yanıt verdi.
Ünlü şarkıcının sevgilisinin Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs olduğu öğrenildi. Beydemir, Kovacs ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak ilişkisini gözler önüne serdi.
Paylaşımına bebek emojisi de ekleyen ünlü isim, ilk kez baba olacak olmanın mutluluğunu bir kez daha takipçileriyle paylaştı.
ULTRASON FOTOĞRAFINA "SÜRPRİZ" NOTU
Ufuk Beydemir'in sevgilisi Sharon Kovacs da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamileliğini duyurdu.
Ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Hollandalı şarkıcı, fotoğrafa "Sürpriz" notunu düştü. İkilinin peş peşe gelen paylaşımları kısa sürede dikkat çekti.
İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ KISA SÜRMÜŞTÜ
Ufuk Beydemir, daha önce oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer almıştı. 2020 yılında ilişki yaşamaya başlayan çift, birlikteliklerini 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına taşıdı.
Ancak ünlü çiftin evliliği uzun sürmedi. Beydemir ve Yazıcı, 2025 yılında anlaşmalı olarak boşandı.
"AYNI GÜZELLİKLE AYRILABİLMENİN DEĞERİNİ SAVUNUYORUZ"
İpek Filiz Yazıcı, boşanma haberlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı doğrulamıştı. Ünlü oyuncu, "Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle boşandıklarını duyurmuştu.
Yazıcı, açıklamasının devamında "Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz" ifadelerine yer vermişti.
BOŞANMA SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Ufuk Beydemir, ayrılığın ardından katıldığı bir YouTube programında evliliği ve boşanması hakkında yaptığı esprili açıklamalarla gündeme gelmişti.
Kendisine yöneltilen "Evlenmek mi daha fazla söz yazdırdı, yoksa boşanmak mı?" sorusuna "Tabii ki boşanmak" yanıtını veren şarkıcı, sözlerini mizahi bir dille sürdürmüştü.
"BİR ŞEY YAKALARIM SANDIM AMA OLMADI"
Beydemir, "Baktım ki 'Ay Tenli Kadın'dan sonra herhangi bir hit yapamıyorum, dedim ki o zaman evlenip bir boşanma hikayesiyle daha etkileyici bir şey yakalarım sandım ama o da olmadı. O da çalışmadı" diyerek izleyenleri güldürmüştü.
"NEDEN OLMASIN?" DEMİŞTİ
Aynı programda kendisine yöneltilen "İlham tıkandığında bir evlilik daha yapar mısın?" sorusunu da yanıtlayan Beydemir, "Ee, neden olmasın yani? Bir bakalım" sözleriyle evliliğe kapıyı kapatmadığını belirtmişti.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise Hollandalı sevgilisi Sharon Kovacs ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.
SHARON KOVACS KİMDİR?
Ufuk Beydemir ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Sharon Kovacs'ın hayatı da merak edilmeye başlandı.
15 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen 36 yaşındaki Kovacs, caz, soul ve karanlık pop tarzlarını bir araya getiren müziğiyle tanınıyor.
Rock City Institute'ta eğitim alan şarkıcı, 2014 yılında yayımladığı "My Love" adlı parçayla müzik dünyasında çıkış yakaladı.
Ardından dinleyicilerle buluşturduğu "Shades of Black" albümüyle uluslararası alanda adını duyuran Kovacs, güçlü sesi ve kendine özgü sahne tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.