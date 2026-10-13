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Berna Laçin'e 25 yıllık şoföründen vefasızlık suçlaması: Hastalandığım gün beni işten attı

Berna Laçin'in 25 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Osman Ersözlü, eski patronuna vefasızlık suçlamasında bulundu. Laçin'in ailesinin her işine koştuğunu, annesine 16 gün hastanede refakat ettiğini ve babasının bakımına yardımcı olduğunu anlatan Ersözlü, yıllarca verdiği emeğin karşılığını göremediğini söyleyerek sitem etti.

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Berna Laçin'e 25 yıllık şoföründen vefasızlık suçlaması: Hastalandığım gün beni işten attı

Berna Laçin'in yanında 25 yıl boyunca şoförlük ve getir götür işleri yapan Osman Ersözlü, eski patronunu vefasızlık ve kıymet bilmezlikle suçladı: "Ben ona ve ailesine 25 yıl emek verdim. Bana hep 'Sen bizim ailemizdensin, sen olmasan ne yapardık, kızımda, annemde, babamda emeğin var' derdi. Annesi 16 gün hastanede yattı, ona refakatçilik yaptım, babasına baktım" dedi.

Berna Laçin'in 25 yıllık eski şoförü Osman Ersözlü, hastalandığı gün işten çıkarıldığını söyleyerek eski patronunu vefasızlıkla suçladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Berna Laçin'in 25 yıllık eski şoförü Osman Ersözlü, hastalandığı gün işten çıkarıldığını söyleyerek eski patronunu vefasızlıkla suçladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

NANKÖR VE VEFASIZ

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, verdiği tüm emeklere rağmen kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Ersözlü, "Her işlerine koştum ama bana yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işime son verdi. 25 yılın karşılığında sadece 172 bin lira tazminat aldım. Hak hukuk diyerek etrafa yargı dağıtıyor ama benim hakkımı yedi. O nankör ve vefasız biri" diye de ekledi.

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