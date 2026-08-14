Sosyal medyada "Hak, hukuk, adalet" açıklamalarıyla vatandaşları manipüle eden sözde demokrat Berna Laçin'in, aynı hassasiyeti yanında çalışan emektarlara göstermediği ortaya çıktı. 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü, "Beş kuruş vermeden beni kovdu" dedi.

Berna Laçin’in 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü’nden dikkat çeken açıklamalar geldi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)) FARKLI BİR İMAJ ÇİZİYOR Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, bir dönemin ünlü oyuncusu Berna Laçin, uzun süredir sanat dünyasından uzak bir hayat sürüyor. Ancak Laçin, şöhretini sosyal medyada sürdürmeye çalışıyor. Her olayda bir anda ortaya çıkan oyuncu, halkı yönlendirmeye çalışıyor. Sürekli "hak, hukuk, adalet" savunuculuğu yapan sözde demokrat Laçin, dijital ortamda çizmeye çalıştığı imajı kendi hayatına yansıtamıyor.