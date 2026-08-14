“Hak, hukuk, adalet” diyen Berna Laçin’in 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü konuştu: “Beş kuruş vermeden beni kapıya koydu”
Sosyal medyada adalet söylemleriyle dikkat çeken sözde demokrat Berna Laçin’in, 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü’yü tazminatsız işten çıkardığı öne sürüldü. Ersözlü, "Beş kuruş vermeden beni kapıya koydu" diyerek Laçin'in çalışanlarına karşı adaletsiz davrandığını iddia etti.
Sosyal medyada "Hak, hukuk, adalet" açıklamalarıyla vatandaşları manipüle eden sözde demokrat Berna Laçin'in, aynı hassasiyeti yanında çalışan emektarlara göstermediği ortaya çıktı. 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü, "Beş kuruş vermeden beni kovdu" dedi.
FARKLI BİR İMAJ ÇİZİYOR
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, bir dönemin ünlü oyuncusu Berna Laçin, uzun süredir sanat dünyasından uzak bir hayat sürüyor.
Ancak Laçin, şöhretini sosyal medyada sürdürmeye çalışıyor. Her olayda bir anda ortaya çıkan oyuncu, halkı yönlendirmeye çalışıyor. Sürekli "hak, hukuk, adalet" savunuculuğu yapan sözde demokrat Laçin, dijital ortamda çizmeye çalıştığı imajı kendi hayatına yansıtamıyor.
KİMSEYE HAKKINI VERMEDİ
Berna Laçin'in çalışanlarına karşı adaletsiz bir tutum sergilediğini, 25 yıl boyunca yanında olan emektar Osman Ersözlü açıkladı. Ersözlü, ünlü oyuncunun gerçek yüzünü anlattı: "Kendisi güzel olabilir ama içi kötüdür. Bir de onu benden dinleyin. 25 yıl yanında çalıştım. Beş kuruş vermeden beni kapıya koydu. Yanında 26 kişi çalıştı. Hiçbirine hakkını vermedi."