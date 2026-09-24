Görkemli gecede bomba itiraflar! Rabia Soytürk ve Gülsim Ali'den romantik itiraf: Hülya Koçyiğit oyunculuğu bıraktı
Sosyete ve sanat camiasını buluşturan davette kameralar karşısına geçen ünlü isimler, özel hayatlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mimar Samet Vuruşan ile yollarını ayıran Rabia Soytürk'ün net tavrı dikkat çekerken, Gülsim Ali "Nasip" diyerek yalnızlığını paylaştı. Hülya Koçyiğit’in ekranlara veda kararı ise geceye bir kez daha damga vurdu.
Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Didede Hayalin" dinletisi, önceki gün Emirgan'daki bir yalıda gerçekleştirildi.
SANAT DÜNYASI BİR ARADA
Fikret Erkaya ve Beyza Uyanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye; sanat dünyasından Hülya Koçyiğit, Rabia Soytürk, Gülsim Ali, Aliye Uzunatağan ve Emrah Altıntoprak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
İLİŞKİSİ SONA ERDİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre davete katılan oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir birlikte olduğu Samet Vuruşan ile ilişkisinin sona erdiğini doğruladı.
Soytürk, "Hayır, devam etmiyoruz arkadaşlar. İlişkimiz tamamen bitti" diyerek ayrılığı açıkladı.
KIRMIZI ÇİZGİSİ YALAN
Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Gülsim Ali ise şu an hayatında kimse olmadığını belirterek, "Zamanlaması doğru değil, nasip diyelim" ifadelerini kullandı.
Güzel oyuncu, bir ilişkideki kırmızı çizgisinin ise "yalan" olduğunu söyledi.
EKRANLARA VEDA
Ekranlara dönüp dönmeyeceği sorulan Hülya Koçyiğit de oyunculuk kariyeriyle ilgili açıklamada bulundu.
Koçyiğit, "Senaryolar geliyor ama bir karar verdim ve bu kararımda ısrarlıyım. Oyunculuğu bıraktım" dedi.
Neslihan Acar'dan Levent İnanır'a şok şiddet suçlaması
Kadir İnanır'ın yeğenleri konuştu: Hak talep etmiyoruz