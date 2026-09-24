Gülsim Ali'den ilişki itirafı

KIRMIZI ÇİZGİSİ YALAN

Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Gülsim Ali ise şu an hayatında kimse olmadığını belirterek, "Zamanlaması doğru değil, nasip diyelim" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu, bir ilişkideki kırmızı çizgisinin ise "yalan" olduğunu söyledi.