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Görkemli gecede bomba itiraflar! Rabia Soytürk ve Gülsim Ali'den romantik itiraf: Hülya Koçyiğit oyunculuğu bıraktı

Sosyete ve sanat camiasını buluşturan davette kameralar karşısına geçen ünlü isimler, özel hayatlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mimar Samet Vuruşan ile yollarını ayıran Rabia Soytürk'ün net tavrı dikkat çekerken, Gülsim Ali "Nasip" diyerek yalnızlığını paylaştı. Hülya Koçyiğit’in ekranlara veda kararı ise geceye bir kez daha damga vurdu.

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Görkemli gecede bomba itiraflar! Rabia Soytürk ve Gülsim Ali'den romantik itiraf: Hülya Koçyiğit oyunculuğu bıraktı

Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Didede Hayalin" dinletisi, önceki gün Emirgan'daki bir yalıda gerçekleştirildi.

Sanat dünyasından çeşitli isimler gecede buluştu. (Fotoğraflar Foto Arşivi'den alınmıştır.)Sanat dünyasından çeşitli isimler gecede buluştu. (Fotoğraflar Foto Arşivi'den alınmıştır.)

SANAT DÜNYASI BİR ARADA

Fikret Erkaya ve Beyza Uyanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye; sanat dünyasından Hülya Koçyiğit, Rabia Soytürk, Gülsim Ali, Aliye Uzunatağan ve Emrah Altıntoprak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Rabia Soytürk, ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.Rabia Soytürk, ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

İLİŞKİSİ SONA ERDİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre davete katılan oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir birlikte olduğu Samet Vuruşan ile ilişkisinin sona erdiğini doğruladı.

Soytürk, "Hayır, devam etmiyoruz arkadaşlar. İlişkimiz tamamen bitti" diyerek ayrılığı açıkladı.

Gülsim Ali'den ilişki itirafıGülsim Ali'den ilişki itirafı

KIRMIZI ÇİZGİSİ YALAN

Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Gülsim Ali ise şu an hayatında kimse olmadığını belirterek, "Zamanlaması doğru değil, nasip diyelim" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu, bir ilişkideki kırmızı çizgisinin ise "yalan" olduğunu söyledi.

Hülya Koçyiğit oyunculuğu bıraktı.Hülya Koçyiğit oyunculuğu bıraktı.

EKRANLARA VEDA

Ekranlara dönüp dönmeyeceği sorulan Hülya Koçyiğit de oyunculuk kariyeriyle ilgili açıklamada bulundu.

Koçyiğit, "Senaryolar geliyor ama bir karar verdim ve bu kararımda ısrarlıyım. Oyunculuğu bıraktım" dedi.

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