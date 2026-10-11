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Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" sorusuna kahkaha attı: Sefo'nun yanındaki gizemli güzel yüzünü açmamakta kararlı davrandı

Sefo, önceki akşam Arnavutköy’de bir mekânda kadın arkadaşıyla görüntülendi. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran ünlü rapçinin yanındaki gizemli kız arkadaşı, tanınmamak için başını ceketle kapatıp saklanmaya çalıştı. Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" soruları karşısında kahkahalara boğulan Sefo, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba" diyerek durumu geçiştirdi.

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Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" sorusuna kahkaha attı: Sefo'nun yanındaki gizemli güzel yüzünü açmamakta kararlı davrandı

Ünlü rapçi Sefo, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Sefo, önceki akşam Arnavutköy'de bir kadın arkadaşıyla otururken objektiflere takıldı. (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Sefo, önceki akşam Arnavutköy'de bir kadın arkadaşıyla otururken objektiflere takıldı. (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ZOR ANLAR YAŞANDI

Sefo, yanında bulunan kadın arkadaşının kameraları fark etmesiyle zor anlar yaşadı.

Basın mensuplarını fark eden kadın arkadaşı, tanınmamak için başını ceketle kapatıp yüzünü gizlemeye çalıştı.Basın mensuplarını fark eden kadın arkadaşı, tanınmamak için başını ceketle kapatıp yüzünü gizlemeye çalıştı.

BAŞINI CEKETLE KAPATTI

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Sefo'nun yanında oturan arkadaşı, basın mensuplarını görünce tanınmamak için başını ceketle kapatıp iyice saklandı.

Muhabirlerin yönelttiği ʺYeni bir aşk mı?ʺ sorularına kahkahalarla karşılık veren Sefo, arkadaşının sadece normal bir dostu olduğunu iddia etti.Muhabirlerin yönelttiği ʺYeni bir aşk mı?ʺ sorularına kahkahalarla karşılık veren Sefo, arkadaşının sadece normal bir dostu olduğunu iddia etti.

"GÖZÜKMEK İSTEMİYOR GALİBA"

Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" soruları üzerine kahkahalara boğulan Sefo, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba" diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" sorusuna kahkaha attı: Sefo'nun yanındaki gizemli güzel yüzünü açmamakta kararlı davrandı-5

YÜZÜNÜ AÇMADI

Muhabirlerin "Hanımefendi bir yüzünüzü görseydik" ricalarına rağmen Sefo'nun arkadaşı yüzünü açmamakta kararlı davrandı.

Arkadaşının ceket arkasına saklanmasını tebessümle izleyen ünlü şarkıcı, iyi akşamlar dileyerek ortamdan ayrıldı.Arkadaşının ceket arkasına saklanmasını tebessümle izleyen ünlü şarkıcı, iyi akşamlar dileyerek ortamdan ayrıldı.

BU HALLERİ GÜLÜMSETTİ

Sefo ise arkadaşının bu hallerine gülümsedikten sonra muhabirlere "İyi akşamlar" diyerek oradan uzaklaştı.

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