Muhabirlerin yönelttiği ʺYeni bir aşk mı?ʺ sorularına kahkahalarla karşılık veren Sefo, arkadaşının sadece normal bir dostu olduğunu iddia etti.

"GÖZÜKMEK İSTEMİYOR GALİBA"

Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" soruları üzerine kahkahalara boğulan Sefo, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba" diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı.