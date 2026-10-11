Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" sorusuna kahkaha attı: Sefo'nun yanındaki gizemli güzel yüzünü açmamakta kararlı davrandı
Sefo, önceki akşam Arnavutköy’de bir mekânda kadın arkadaşıyla görüntülendi. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran ünlü rapçinin yanındaki gizemli kız arkadaşı, tanınmamak için başını ceketle kapatıp saklanmaya çalıştı. Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" soruları karşısında kahkahalara boğulan Sefo, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba" diyerek durumu geçiştirdi.
Ünlü rapçi Sefo, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.
ZOR ANLAR YAŞANDI
Sefo, yanında bulunan kadın arkadaşının kameraları fark etmesiyle zor anlar yaşadı.
BAŞINI CEKETLE KAPATTI
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Sefo'nun yanında oturan arkadaşı, basın mensuplarını görünce tanınmamak için başını ceketle kapatıp iyice saklandı.
"GÖZÜKMEK İSTEMİYOR GALİBA"
Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" soruları üzerine kahkahalara boğulan Sefo, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba" diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı.
YÜZÜNÜ AÇMADI
Muhabirlerin "Hanımefendi bir yüzünüzü görseydik" ricalarına rağmen Sefo'nun arkadaşı yüzünü açmamakta kararlı davrandı.
BU HALLERİ GÜLÜMSETTİ
Sefo ise arkadaşının bu hallerine gülümsedikten sonra muhabirlere "İyi akşamlar" diyerek oradan uzaklaştı.