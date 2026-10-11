"OKULDA TAKI TAKMAK KOMPLE YASAK"

Okulda uygulanan kuralları tek tek sıralayan Su Atacan, takı kullanımına hiçbir şekilde izin verilmediğini söyledi. Küpe, kolye ve yüzüğün yanı sıra bileklik ve saat takmanın da yasak olduğunu belirten Atacan, bu durum karşısındaki tepkisini esprili bir dille dile getirdi.

Kuralların beklediğinden çok daha katı olduğunu ifade eden genç isim, "İsyanlardayım. Okulda takı takmak komple yasak" sözleriyle şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.