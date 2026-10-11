Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan Londra'daki okul kurallarıyla şaşkına döndü: "Lacivert ve gri bile yasak"
Oyunculuk eğitimi almak üzere İngiltere'ye yerleşen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızları Su Atacan, Londra’daki yeni okul hayatına ilişkin ilk izlenimlerini sevenleriyle paylaştı. Okulda uygulanan katı disiplin kuralları karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten genç isim, tırnaktan takıya, telefondan kıyafet rengine kadar her şeyin kısıtlandığını açıkladı.
Oyunculuk eğitimi almak üzere Londra'ya taşınan Su Atacan, okul hayatına ilişkin ilk izlenimlerini takipçileriyle paylaştı.
YENİ OKULUNDA KATI DİSİPLİN
YouTube kanalı açarak deneyimlerini anlatmaya başlayan Atacan, yayımladığı ilk videosunda okul heyecanının yanı sıra karşılaştığı disiplin kurallarına da değindi.
"OKULDA TAKI TAKMAK KOMPLE YASAK"
Okulda uygulanan kuralları tek tek sıralayan Su Atacan, takı kullanımına hiçbir şekilde izin verilmediğini söyledi. Küpe, kolye ve yüzüğün yanı sıra bileklik ve saat takmanın da yasak olduğunu belirten Atacan, bu durum karşısındaki tepkisini esprili bir dille dile getirdi.
Kuralların beklediğinden çok daha katı olduğunu ifade eden genç isim, "İsyanlardayım. Okulda takı takmak komple yasak" sözleriyle şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.
KIYAFETTE TEK RENK ŞARTI
Su Atacan'ın dikkat çektiği bir diğer konu ise okulun kılık kıyafet kuralları oldu. Öğrencilerin istedikleri renklerde kıyafet giyemediğini belirten Atacan, okulda yalnızca siyah renge izin verildiğini açıkladı.
Renk seçimi konusunda herhangi bir esneklik bulunmadığını söyleyen Atacan, "Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz, başka renk yasak. Lacivert ve gri de yasak" ifadelerini kullandı.
TELEFON VE TIRNAK DA YASAK
Okuldaki kısıtlamaların yalnızca kıyafet ve takılarla sınırlı olmadığını belirten Su Atacan, telefon kullanımına ve tırnaklara ilişkin de yasaklar bulunduğunu söyledi.
"KENDİMİ LİSEYE DÖNMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"
Yeni eğitim hayatının ilk günlerinde karşılaştığı kuralları takipçilerine aktaran Su Atacan, yaşadığı deneyimi lise yıllarına benzetti.
Takı kullanımından kıyafet renklerine, telefondan kişisel bakıma kadar birçok alanda kısıtlamalarla karşılaştığını anlatan genç isim, "Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim" sözleriyle dikkat çekti.
"LONDRA'DA YENİ BİR HAYATA BAŞLADI"
Öte yandan Pınar Altuğ Instagram hesabından kızının Londra'daki yaşamını videolarla anlatacağını paylaştı. Altuğ, "Benim küçük kızım büyüdü, Londra'da yeni bir hayata başladı. Okul hayatını, Londra'daki günlerini ve yaşadığı tüm heyecanları artık kendi kanalında paylaşacak. Ben de onun bu yeni yolculuğunu heyecanla takip ediyorum." dedi.
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