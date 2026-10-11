"ÖZEL BİR KASTIM YOK"

Savcılıkta ifade veren Süleyman Burak Bodur, CİMER şikayetlerini öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını söyledi. Şarkıda geçen şiddet içerikli ifadeler sorulduğunda ise "Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir. Tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir" diyerek kendini savundu.

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Şarkıdaki diğer tartışmalı kısımların ise düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu belirten sanatçı, suçlamaları kabul etmedi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Süleyman Burak Bodur, 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.