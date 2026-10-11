Rapçi Lvbel C5'in tartışmalı şarkısı hakkında karar! Tutukluluk talebi reddedildi: Kitap okuma cezası verildi
Lvbel C5 sahne adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında şarkı sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Savcılığın tutuklama talebini reddeden Sulh Ceza Hakimi, ünlü rapçiye alışılagelmiş adli kontrol kararlarının dışına çıkarak kitap okuma-edebiyat eğitimi cezası verdi.
Lvbel C5 sahne adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında, şarkıcı Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği 'Kahpe' isimli şarkının sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bodur, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
"ÖZEL BİR KASTIM YOK"
Savcılıkta ifade veren Süleyman Burak Bodur, CİMER şikayetlerini öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını söyledi. Şarkıda geçen şiddet içerikli ifadeler sorulduğunda ise "Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir. Tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir" diyerek kendini savundu.
Şarkıdaki diğer tartışmalı kısımların ise düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu belirten sanatçı, suçlamaları kabul etmedi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Süleyman Burak Bodur, 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
KİTAP OKUMA VE EDEBİYAT EĞİTİMİ ŞARTI
Dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmayışını değerlendiren hakimlik, tutuklama tedbirinin orantısız olacağına kanaat getirerek tutuklama talebini reddetti. Ancak mahkeme, ünlü rapçiye verilmesi alışılagelmiş adli kontrol kararlarının dışına çıkarak 'kitap okuma edebiyat eğitimi' şartı koştu.
Bodur hakkında, yurt dışına çıkış yasağı, haftanın pazartesi ve çarşamba günleri karakola giderek imza atma ve Türk Edebiyatına ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol tedbirlerine uymak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
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