"ABLA HİÇ Mİ MAKARNA HAMBURGER YEMİYON?"

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu fizikten istiyorum", "Abla hiç mi makarna hamburger yemiyon?" ve "Biz de senin bu güzelliğini kabullenmiyoruz" yorumlarıyla Uluğ'un paylaşımına renk kattı.

Yaz mevsimine veda etmekte zorlanan ünlü şarkıcının tatil pozları, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.