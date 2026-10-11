Fit fiziğiyle ezber bozdu! Derya Uluğ bikinili pozlarıyla yaza veda edemedi: Demet Akalın ve nişanlısı Asil Gök kayıtsız kalamadı
Haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile nişanlanarak nikâh masasına ilk adımı atan başarılı şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyadan paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme damga vurdu. Yaz mevsiminin sona ermesine isyan eden güzel popçu, peş peşe yayımladığı bikinili ve mayolu fotoğraflarına "Yazın bittiğini kabullenemiyorum, ben yaz insanıyım" notunu düştü.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, yaz boyunca çekilen tatil fotoğraflarını Instagram hesabından yayımladı. Denizin ve güneşin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan Uluğ, yaz mevsiminin sona ermesini kabullenemediğini dile getirdi.
"YAZIN BİTTİĞİNİ KABULLENEMİYORUM"
Bikinili ve mayolu pozlarını peş peşe yayımlayan güzel şarkıcı, paylaşımına "Yazın bittiğini kabullenemiyorum arkadaşlar" notunu düştü.
Sıcak havaları ve yaz mevsimini ne kadar sevdiğini de dile getiren Uluğ, "Ben yaz insanıyım" ifadelerini kullandı.
DEMET AKALIN'DAN ESPRİLİ YORUM
Derya Uluğ'un paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Şarkıcı Demet Akalın, meslektaşının yaz özlemine esprili bir yanıt verdi.
Akalın, "Çünkü hep çalıştın baby yaz bitti bitti" yorumunu yaparak Uluğ'a takıldı.
NİŞANLISINDAN ESPRİLİ YANIT
Haziran ayında Uluğ ile nişanlanan müzisyen Asil Gök de paylaşımın altına "Yaz bitti" yazarak esprili yorumuyla dikkat çekti.
TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ YAĞDI
Derya Uluğ'un tatil kareleri kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özellikle fit görünümüyle dikkat çeken şarkıcıya hayranları övgüler yağdırdı.
"ABLA HİÇ Mİ MAKARNA HAMBURGER YEMİYON?"
Sosyal medya kullanıcıları, "Bu fizikten istiyorum", "Abla hiç mi makarna hamburger yemiyon?" ve "Biz de senin bu güzelliğini kabullenmiyoruz" yorumlarıyla Uluğ'un paylaşımına renk kattı.
Yaz mevsimine veda etmekte zorlanan ünlü şarkıcının tatil pozları, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.