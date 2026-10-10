Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik kendisiyle ilgili şaşırtan gerçeği açıkladı: “Meğer içimde kıpır kıpır bir istek duyan...”
atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakterini canlandıran Yüsra Geyik, katıldığı bir organizasyonda yoğun set süreci ve rolü hakkında samimi ifadeler kullandı. Başarılı oyuncu, sosyal medyadaki etkileşimlerden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik, katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu.
Yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten ünlü oyuncu, "Şu aralar tempo çok yorucu ama keyfimiz çok yerinde. Milli maç arası verdik, sabırsızlıkla pazartesi günkü yeni bölümümüzü bekliyoruz" dedi.
BU ROLDE KENDİNİ BULDU
Sosyal medyadaki paylaşımları ve yapılan hayran editlerini gülerek, severek takip ettiğini söyleyen Geyik, rolüyle ilgili gelen olumlu yorumların tüm ekibi motive ettiğini dile getirdi.
Karakteriyle arasındaki bağı anlatan başarılı oyuncu, "Herkes bu rolde kendimi bulduğumu söylüyor. Meğer içimde oynamak için kıpır kıpır bir istek duyan, küçük bir 'mahalle kızı' varmış. Gerçekten her şey çok yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.