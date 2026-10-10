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Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik kendisiyle ilgili şaşırtan gerçeği açıkladı: “Meğer içimde kıpır kıpır bir istek duyan...”

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakterini canlandıran Yüsra Geyik, katıldığı bir organizasyonda yoğun set süreci ve rolü hakkında samimi ifadeler kullandı. Başarılı oyuncu, sosyal medyadaki etkileşimlerden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik kendisiyle ilgili şaşırtan gerçeği açıkladı: “Meğer içimde kıpır kıpır bir istek duyan...”

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik, katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten ünlü oyuncu, "Şu aralar tempo çok yorucu ama keyfimiz çok yerinde. Milli maç arası verdik, sabırsızlıkla pazartesi günkü yeni bölümümüzü bekliyoruz" dedi.

Yüsra Geyik'in canlandırdığı Nihal karakteri izleyicilerin beğenisini topluyor.Yüsra Geyik'in canlandırdığı Nihal karakteri izleyicilerin beğenisini topluyor.

BU ROLDE KENDİNİ BULDU

Sosyal medyadaki paylaşımları ve yapılan hayran editlerini gülerek, severek takip ettiğini söyleyen Geyik, rolüyle ilgili gelen olumlu yorumların tüm ekibi motive ettiğini dile getirdi.

Geyik, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile göz dolduruyor.Geyik, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile göz dolduruyor.

Karakteriyle arasındaki bağı anlatan başarılı oyuncu, "Herkes bu rolde kendimi bulduğumu söylüyor. Meğer içimde oynamak için kıpır kıpır bir istek duyan, küçük bir 'mahalle kızı' varmış. Gerçekten her şey çok yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

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