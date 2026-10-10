Geyik, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile göz dolduruyor.

Karakteriyle arasındaki bağı anlatan başarılı oyuncu, "Herkes bu rolde kendimi bulduğumu söylüyor. Meğer içimde oynamak için kıpır kıpır bir istek duyan, küçük bir 'mahalle kızı' varmış. Gerçekten her şey çok yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.