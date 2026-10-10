Stil ikonlarımız artık zarafeti pırlantalarda veya klasik çizgilerde değil, adeta gurme lezzetlerde arıyor. Bu tatlı çılgınlığa tebessüm ederek baktığımızda karşımıza bol sıfırlı ve çok eğlenceli bir tablo çıkıyor.

Başak Dizer akıma uyan ünlü isimlerden oldu (Foto: Takvim Foto Arşiv)

DEĞERİ 116 BİN TL

Tarzıyla her zaman göz kamaştıran Başak Dizer, katıldığı şık bir davette kahverengi saten elbisesini 116 bin TL değerinde olduğu iddia edilen altın sarısı bir enginar çantasıyla tamamladı. Görenlerin "Akşama zeytinyağlısı mı var?" demekten kendini alamadığı bu iddialı aksesuar, gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Tabii bu akımın tek öncüsü Başak Dizer değil. Tarzıyla her zaman ezber bozan Rachel Araz da dünyaca ünlü lüks moda devinin tasarımı olan domates şeklindeki çantasına tam 152 bin TL ödeyerek bu eğlenceli yarışta çıtayı zaten arşa çıkarmıştı.