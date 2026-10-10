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Başak Dizer enginarı, Rachel Araz domatesi seçti! Ünlüler sebze çantası modasına kapıldı

Lüks moda dünyası rotayı mutfağa kırdı, ünlü isimler arasında sıra dışı bir yarış başladı. Fiyatlarıyla dudak uçuklatan bu pahalı meyve ve sebze aksesuarları, ezber bozan bir akımın öncüsü oldu.

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Başak Dizer enginarı, Rachel Araz domatesi seçti! Ünlüler sebze çantası modasına kapıldı

Lüks moda dünyası son dönemde şıklığı çok yanlış anlamış olacak ki podyumlardan gardıroplara doğru devasa bir "organik akım" baş gösterdi.

Stil ikonlarımız artık zarafeti pırlantalarda veya klasik çizgilerde değil, adeta gurme lezzetlerde arıyor. Bu tatlı çılgınlığa tebessüm ederek baktığımızda karşımıza bol sıfırlı ve çok eğlenceli bir tablo çıkıyor.

Başak Dizer akıma uyan ünlü isimlerden oldu (Foto: Takvim Foto Arşiv)Başak Dizer akıma uyan ünlü isimlerden oldu (Foto: Takvim Foto Arşiv)

DEĞERİ 116 BİN TL

Tarzıyla her zaman göz kamaştıran Başak Dizer, katıldığı şık bir davette kahverengi saten elbisesini 116 bin TL değerinde olduğu iddia edilen altın sarısı bir enginar çantasıyla tamamladı. Görenlerin "Akşama zeytinyağlısı mı var?" demekten kendini alamadığı bu iddialı aksesuar, gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Tabii bu akımın tek öncüsü Başak Dizer değil. Tarzıyla her zaman ezber bozan Rachel Araz da dünyaca ünlü lüks moda devinin tasarımı olan domates şeklindeki çantasına tam 152 bin TL ödeyerek bu eğlenceli yarışta çıtayı zaten arşa çıkarmıştı.

Fiyatları dudak uçuklattı (Foto: Takvim Foto Arşiv)Fiyatları dudak uçuklattı (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Kolda taşınan lüks sebzeler yetmemiş olacak ki cemiyet hayatının en neşeli isimlerinden Dila Tarkan çılgınlığı bir adım daha ileriye taşıdı.

Bir organizasyonda kafasına taktığı meyve ve sebze motifli özel tasarım şapkasıyla bu organik akımı kelimenin tam anlamıyla baş tacı yaptı.

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Başak Dizer enginarı, Rachel Araz domatesi seçti! Ünlüler sebze çantası modasına kapıldı-4 Başak Dizer enginarı, Rachel Araz domatesi seçti! Ünlüler sebze çantası modasına kapıldı-5 Başak Dizer enginarı, Rachel Araz domatesi seçti! Ünlüler sebze çantası modasına kapıldı-6
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Simla Öğütcü
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