Burak Özçivit klasik arabasının camından gülümseyip paylaştı: Güneşin Doğduğu Yer setinde renkli anlar!
Her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin sevilen yıldızı Burak Özçivit, setten sempatik bir paylaşıma imza attı. Adana'nın eşsiz doğasında çekimleri sürdüren başarılı oyuncunun sevimli sürüyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.
atv ekranlarında yayınlanan ve her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri Adana'da tüm hızıyla sürüyor.
Başarılı performansı, karizması ve canlandırdığı karakterle beğeni toplayan Burak Özçivit, yoğun set temposu arasında takipçilerine tebessüm ettiren samimi bir paylaşıma imza attı.
KLASİK OTOMOBİLİNDE SÜRPRİZ MİSAFİRLER
Adana'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen çekimler sırasında Burak Özçivit, klasik otomobiliyle seyir halindeyken yolunu kaplayan sevimli bir koyun sürüsüyle karşılaştı. Setteki renkli anları kaçırmayan ünlü oyuncu, aracını durdurarak bu neşeli manzarayı hem video hem de fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.
"GÜNÜN MİSAFİRLERİ PAYDOS DEDİLER"
Klasik arabasının penceresinden gülümseyerek poz veren yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli kareye "Günün misafirleri paydos dediler" notunu düşmeyi ihmal etmedi.
Özçivit'in bu esprili ve doğal paylaşımı kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.