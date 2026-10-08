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Burak Özçivit klasik arabasının camından gülümseyip paylaştı: Güneşin Doğduğu Yer setinde renkli anlar!

Her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin sevilen yıldızı Burak Özçivit, setten sempatik bir paylaşıma imza attı. Adana'nın eşsiz doğasında çekimleri sürdüren başarılı oyuncunun sevimli sürüyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Burak Özçivit klasik arabasının camından gülümseyip paylaştı: Güneşin Doğduğu Yer setinde renkli anlar!

atv ekranlarında yayınlanan ve her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri Adana'da tüm hızıyla sürüyor.

Güneşin Doğduğu Yer perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. (Fotoğraflar Burak Özçivit'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)Güneşin Doğduğu Yer perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. (Fotoğraflar Burak Özçivit'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)

Başarılı performansı, karizması ve canlandırdığı karakterle beğeni toplayan Burak Özçivit, yoğun set temposu arasında takipçilerine tebessüm ettiren samimi bir paylaşıma imza attı.

Setteki doğal ve sempatik hallerini kayda alan usta oyuncunun neşeli videosu ve fotoğraf karesi, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi görerek yorum yağmuruna tutuldu.Setteki doğal ve sempatik hallerini kayda alan usta oyuncunun neşeli videosu ve fotoğraf karesi, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi görerek yorum yağmuruna tutuldu.

KLASİK OTOMOBİLİNDE SÜRPRİZ MİSAFİRLER

Adana'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen çekimler sırasında Burak Özçivit, klasik otomobiliyle seyir halindeyken yolunu kaplayan sevimli bir koyun sürüsüyle karşılaştı. Setteki renkli anları kaçırmayan ünlü oyuncu, aracını durdurarak bu neşeli manzarayı hem video hem de fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.

İşte Burak Özçivit'in yayınladığı o kare!İşte Burak Özçivit'in yayınladığı o kare!

"GÜNÜN MİSAFİRLERİ PAYDOS DEDİLER"

Klasik arabasının penceresinden gülümseyerek poz veren yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli kareye "Günün misafirleri paydos dediler" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Burak Özçivit klasik arabasının camından gülümseyip paylaştı: Güneşin Doğduğu Yer setinde renkli anlar!-5

Özçivit'in bu esprili ve doğal paylaşımı kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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