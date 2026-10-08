atv ekranlarında yayınlanan ve her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri Adana'da tüm hızıyla sürüyor.

Başarılı performansı, karizması ve canlandırdığı karakterle beğeni toplayan Burak Özçivit , yoğun set temposu arasında takipçilerine tebessüm ettiren samimi bir paylaşıma imza attı.

Setteki doğal ve sempatik hallerini kayda alan usta oyuncunun neşeli videosu ve fotoğraf karesi, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi görerek yorum yağmuruna tutuldu.

KLASİK OTOMOBİLİNDE SÜRPRİZ MİSAFİRLER

Adana'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen çekimler sırasında Burak Özçivit, klasik otomobiliyle seyir halindeyken yolunu kaplayan sevimli bir koyun sürüsüyle karşılaştı. Setteki renkli anları kaçırmayan ünlü oyuncu, aracını durdurarak bu neşeli manzarayı hem video hem de fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.