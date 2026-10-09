Kızı Sezen Taş'ın vefatıyla sarsılan Atilla Taş, yıllar önce katıldığı bir kızıyla ilgili kurduğu duygusal cümleler yeniden gündem oldu. Taş'ın söz konusu programda "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ÇOK İYİ BİR KIZ OLDU"

“Ben çok iyi bir baba olamadım ama…

Sezen Taş (Fotoğraf: DHA)

SEZEN TAŞ KİMDİR?

Sezen Taş, şarkıcı Atilla Taş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıdır. 1990'lı yılların başında doğan Taş, babasının kamuoyunda göz önünde olan popüler hayatının aksine sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir. Atilla Taş, geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda kızına duyduğu sevgiyi sık sık dile getirmiş ve torun sahibi olduğunu da paylaşmıştı.

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan Atilla Taş, müzik kariyerine 1998 yılında çıkardığı "Kırmızılım" adlı albüm ve çıkış şarkısı "Ham Çökelek" ile adım attı. Bu parça ile Türkiye çapında bir üne kavuşan sanatçı; şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk, televizyon programı sunuculuğu ve sosyal medya yorumculuğu yaptı.

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