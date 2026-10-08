Murat Ceylan'ı görenler tanıyamadı! Saçlarını kazıtmasının ve kilo vermesinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Murat Ceylan, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimlerle magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kızıla boyatarak ve ciddi oranda kilo vererek dikkat çeken ünlü sunucu, bu kez radikal bir kararla saçlarını tamamen kazıttı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran yeni imajının sebebi ise kısa sürede anlaşıldı.
Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, son dönemde yaptığı imaj değişiklikleriyle adından söz ettiriyor.
Verdiği kilolarla dikkat çeken Ceylan, geçtiğimiz günlerde saçlarını kızıla boyatmıştı. Ünlü sunucu bu kez çok daha radikal bir değişikliğe giderek saçlarını tamamen kazıttı.
KIZIL SAÇLARININ ARDINDAN BU KEZ KAZITTI
Murat Ceylan, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa süre önce saçlarını kızıla boyatan ünlü sunucunun bu kez saçlarını sıfıra vurdurması dikkat çekti.
Ceylan'ın peş peşe yaptığı değişiklikler, takipçileri arasında "Kızıl saçlarından vaz mı geçti?" sorusunu da beraberinde getirdi.
YENİ İMAJININ NEDENİ BELLİ OLDU
Ceylan'ın radikal değişiminin nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı. Ünlü sunucu, kendi şarkısı için hazırlanan klipte canlandırdığı karakter nedeniyle saçlarını kazıttı.
Ceylan'ın son dönemdeki fiziksel değişiminin arkasında da aynı proje vardı. Ünlü isim, daha önce klipte canlandırdığı karakter için yağ oranını düşürdüğünü ve bu süreçte kilo verdiğini açıklamıştı.
DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU
Murat Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelmişti.
Ege Kökenli'nin YouTube kanalına konuk olan Ceylan'ın görünümü bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş, ünlü sunucu hakkında çeşitli yorumlar yapılmıştı.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Ceylan ise dış görünüşü üzerinden yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt vermişti.
"Benim bağışıklığım yorumlara yüksek ancak sizin bu kadar rahat sallama yetinizin bana ve birbirinize karşı olması beni üzüyor." diyen Ceylan, kilo vermesinin nedenlerini daha önce açıklamasına rağmen yorumların devam ettiğini belirtmişti.
"O KİLO KLİPTEKİ ROLÜM İÇİN VERİLMİŞTİ"
Görünümündeki değişikliğin nedenini de açıklayan Ceylan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"O kilo, klipteki rolüm ve canlandırdığım karakter uğruna verilmişti. Şu an mesela saçlarım farklı ve 4 kilo daha fazlayım. Şimdi bu dış görünüş konusuyla tekrardan sizden biri olabildim mi?"
MURAT CEYLAN KİMDİR?
Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991'de İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Londra'ya giderek Central Saint Martins'te Endüstriyel Tasarım eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.
Müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan Ceylan, iki yaşında piyano çalmaya başladı ve Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı.
MÜZİK VE TELEVİZYON ÇALIŞMALARIYLA ADINI DUYURDU
2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına Gönüllüler takımında katılarak geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından "Para Bende" programında Almeda Abazi ile birlikte yer aldı.
2016 yılında söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı albümünü çıkaran Ceylan, oyunculuk da yaptı ve "Familya" dizisinin kadrosunda yer aldı.