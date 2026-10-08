Ünlü sunucunun hem zayıflaması hem de saçlarındaki peş peşe gelen değişikliklerin arkasındaki sebebin yeni şarkısının klip çekimleri olduğu ortaya çıktı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Ceylan ise dış görünüşü üzerinden yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

"Benim bağışıklığım yorumlara yüksek ancak sizin bu kadar rahat sallama yetinizin bana ve birbirinize karşı olması beni üzüyor." diyen Ceylan, kilo vermesinin nedenlerini daha önce açıklamasına rağmen yorumların devam ettiğini belirtmişti.