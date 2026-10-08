3 gün hastanede yattığı ortaya çıktı! Sezen Aksu’nun sağlık durumu nasıl? İşte ilk bilgiler
Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler sevenlerini korkuttu. Biyopsi işlemi uygulandığı öne sürülen Aksu'nun sağlık durumu hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.
'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu hakkında ortaya atılan sağlık iddiası magazin gündeminde geniş yankı buldu. 72 yaşındaki usta sanatçının rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün tedavi gördüğü yönündeki haberler sevenlerini endişelendirdi.
SEZEN AKSU HASTANEYE Mİ KALDIRILDI? BİYOPSİ İDDİASI
Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından paylaşılan bilgilere göre; Sezen Aksu evinde aniden rahatsızlandı.
Rahatsızlığının ardından Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye sevk edilen ünlü sanatçının, burada gerekli tetkiklerden geçirildiği öne sürüldü.
İddianın detaylarında, usta sanatçıya hastanede biyopsi yapıldığı ve tedbir amaçlı olarak 3 gün boyunca müşahede altında tutulduğu belirtildi. Aksu'nun yaklaşık 2 hafta önce tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği ifade edildi.
SEZEN AKSU'NUN RAHATSIZLIĞI NE? SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sanatçının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Üstündağ, Sezen Aksu'nun kadınsal bir rahatsızlık sebebiyle hastanede kontrol altında tutulduğunu dile getirdi.
Biyopsi sürecinin ardından usta sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği kaydedildi.
Aksu cephesinden veya yakın çevresinden iddialara ilişkin henüz resmi bir yazılı açıklama gelmezken, sanatçının sağlık durumunun iyi olması hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.
SEZEN AKSU KİMDİR?
13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya gelen Sezen Aksu, 1970'li yılların ortasından itibaren Türk müzik dünyasına yön veren en önemli isimlerden biri olmuştur. Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de yüzlerce esere imza atan sanatçı, çok sayıda genç yeteneğin müzik piyasasına kazandırılmasına da öncülük etmiştir.
1975 yılında "Haydi Şansım" adlı ilk 45'liğini çıkaran ve ardından Firuze, Sen Ağlama, Git, Gülümse ve Deli Kızın Türküsü gibi albümlere imza atan Aksu, dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm satışı başarısına ulaşmıştır.