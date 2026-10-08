SEZEN AKSU KİMDİR?

13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya gelen Sezen Aksu, 1970'li yılların ortasından itibaren Türk müzik dünyasına yön veren en önemli isimlerden biri olmuştur. Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de yüzlerce esere imza atan sanatçı, çok sayıda genç yeteneğin müzik piyasasına kazandırılmasına da öncülük etmiştir.

1975 yılında "Haydi Şansım" adlı ilk 45'liğini çıkaran ve ardından Firuze, Sen Ağlama, Git, Gülümse ve Deli Kızın Türküsü gibi albümlere imza atan Aksu, dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm satışı başarısına ulaşmıştır.