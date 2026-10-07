Ünlüler arasında kısa saç ve renk furyası başladı! Sihirli Annem’in Çilek’i de akıma katıldı: "Resmen bambaşka bir insan oldum"
Çocuk yaşta rol aldığı "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, magazin dünyasında esen imaj değişikliği kervanına katıldı. Yıllardır uzun kullandığı saçlarını radikal bir kararla kestiren güzel oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Son dönemde ünlü isimler arasında adeta imaj değişikliği furyası başladı. Kimi saçlarını kısacık kestirirken kimi de yıllardır kullandığı saç renginden vazgeçerek bambaşka bir görünüme kavuşuyor.
Bu değişim kervanına son olarak "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya katıldı.
RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİKLERİ
Ünlü isimler son dönemde saçlarında yaptıkları değişikliklerle dikkat çekiyor. Kimi daha modern ve cool bir görünüm için uzun saçlarına veda ederken kimi ise farklı renkleri tercih ederek hayranlarının karşısına yepyeni bir imajla çıkıyor.
SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İ DE SAÇLARINI KESTİRDİ
Son dönemde ünlüler arasında giderek yaygınlaşan kısa saç trendine Özkaya da katıldı. Uzun saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Özkaya değişimini, "Resmen bambaşka bir insan oldum" sözleriyle duyurdu. Ünlü oyuncu, özellikle son iki yıldır özlediği gür saç görünümüne yeniden kavuştuğunu belirterek yeni halinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
SAÇ DÖKÜLMESİYLE İLGİLİ DENEYİMİNİ DE ANLATTI
Zeynep Özkaya paylaşımında saç dökülmesi konusunda yaşadığı deneyime de değindi.
Yoğun saç dökülmesi yaşayan takipçilerine doktor kontrolünü ihmal etmemeleri yönünde tavsiyede bulunan oyuncu, doğru ürün kullanımının ve düzenli saç kesiminin önemine dikkat çekti.
ÜNLÜLER ARASINDA KISA SAÇ FURYASI
İmajını değiştiren isimlerden biri de Dilan Çiçek Deniz oldu. Ünlü oyuncu, uzun saçlarına veda ederek saçlarını kısacık kestirdi.
Derya Uluğ da son dönemde görünümünü yenileyen ünlüler arasında yer aldı. Uzun saçlarını kestiren şarkıcı, saçlarını sarıya boyatarak dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.
BURCU ESMERSOY DA AKIMA KATILDI
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da geçtiğimiz günlerde yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak değişim furyasına katılan isimlerden oldu.
"YENİ GELMEDİ GERİ GELDİ"
Öte yandan uzun yıllardır kullandığı bakır tonlarına yeniden dönen Şahinkaya da son halini, "Yeni gelmedi, geri geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Ünlü isimlerin peş peşe yaptığı imaj değişiklikleri, kısa saç ve nostaljik saç renklerinin yeniden yükselişe geçtiğini gözler önüne serdi.