Son dönemde ünlü isimler arasında adeta imaj değişikliği furyası başladı. Kimi saçlarını kısacık kestirirken kimi de yıllardır kullandığı saç renginden vazgeçerek bambaşka bir görünüme kavuşuyor.

Bu değişim kervanına son olarak "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya katıldı.

RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİKLERİ

Ünlü isimler son dönemde saçlarında yaptıkları değişikliklerle dikkat çekiyor. Kimi daha modern ve cool bir görünüm için uzun saçlarına veda ederken kimi ise farklı renkleri tercih ederek hayranlarının karşısına yepyeni bir imajla çıkıyor.