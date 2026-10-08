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Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"

Çanakkale’deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo operasyonu geçiren usta komedyen Cem Yılmaz, yakın dostu Ozan Güven ile Levent’teki bir berberden çıkarken objektiflere takıldı. Geçirdiği zorlu sağlık sürecini geride bırakan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Yılmaz, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerine "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Tıraşımızı da olduk, hayata döndük" sözleriyle karşılık verdi.

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Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"

Cem Yılmaz ile Ozan Güven, önceki gün Levent'teki bir berberden çıkarken görüntülendi.

Cem Yılmaz, sağlık sorunlarını geride bırakarak dostu Ozan Güven ile Levent'te berber çıkışı görüntülendi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Cem Yılmaz, sağlık sorunlarını geride bırakarak dostu Ozan Güven ile Levent'te berber çıkışı görüntülendi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

UZUN ZAMAN SONRA İLK

Uzun bir aranın ardından yan yana objektiflere yansıyan ikiliden Ozan Güven, muhabirlerin sorularına, "İyiyiz, çok iyiyiz. Berberden çıktık" yanıtını verdi.

Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"-3

"KILDAN TÜYDEN ŞEYLER"

Hürriyet'in haberine göre "Berberde bu ikili ne sohbet etti?" sorusuna da esprili bir karşılık veren Güven, "Kıldan tüyden şeyler" dedi.

Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"-4

"HAYATA DÖNDÜK"

29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz ise muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan ve tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü komedyen, sağlık durumuyla ilgili, "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"-5

AYRINTI VERMEDEN KAÇTI

Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili diğer sorulara ise daha fazla ayrıntı vermeden "Hadi, ben kaçtım" diyerek aracına yöneldi.

Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"-6

DOSTLARIYLA MORAL YEMEĞİ

Sağlık sorununu geride bırakan Cem Yılmaz, kısa süre önce oyuncu dostlarıyla da bir araya geldi.

Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"-7

YAŞANANLARA ESPRİLİ GÖNDERME

Buluşmadan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, fotoğrafa "Kalp Damar Grubu 2. Geleneksel Yemeği" notunu düşerek geçirdiği rahatsızlığa kendine has üslubuyla gönderme yaptı.

Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"-8

O KARELERDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yılmaz'ın "Kalp Damar Grubu" olarak adlandırdığı buluşmada, daha önce kalp damarındaki ciddi daralma nedeniyle operasyon geçiren oyuncu Bülent Şakrak da yer aldı.

Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"-9

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanmıştı.

İlk müdahalesi Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan Yılmaz, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.

Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"-10

48 SAAT SÜREN GÖZETİM

Anjiyo laboratuvarına alınan ünlü komedyene Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden balon ve stent işlemi uygulanmıştı.

Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından 48 saat gözetim altında tutulan Yılmaz, tedavisinin ve ilaç düzenlemesinin tamamlanmasıyla hastaneden taburcu edilmişti.

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