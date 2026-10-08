"HAYATA DÖNDÜK"

29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz ise muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan ve tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü komedyen, sağlık durumuyla ilgili, "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük" ifadelerini kullandı.