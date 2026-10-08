Geçirdiği kalp krizini atlatıp sahalara dönüş yapan Cem Yılmaz’dan esprili açıklama:" Hayata döndük"
Çanakkale’deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo operasyonu geçiren usta komedyen Cem Yılmaz, yakın dostu Ozan Güven ile Levent’teki bir berberden çıkarken objektiflere takıldı. Geçirdiği zorlu sağlık sürecini geride bırakan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Yılmaz, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerine "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Tıraşımızı da olduk, hayata döndük" sözleriyle karşılık verdi.
Cem Yılmaz ile Ozan Güven, önceki gün Levent'teki bir berberden çıkarken görüntülendi.
UZUN ZAMAN SONRA İLK
Uzun bir aranın ardından yan yana objektiflere yansıyan ikiliden Ozan Güven, muhabirlerin sorularına, "İyiyiz, çok iyiyiz. Berberden çıktık" yanıtını verdi.
"KILDAN TÜYDEN ŞEYLER"
Hürriyet'in haberine göre "Berberde bu ikili ne sohbet etti?" sorusuna da esprili bir karşılık veren Güven, "Kıldan tüyden şeyler" dedi.
"HAYATA DÖNDÜK"
29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz ise muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan ve tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü komedyen, sağlık durumuyla ilgili, "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük" ifadelerini kullandı.
AYRINTI VERMEDEN KAÇTI
Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili diğer sorulara ise daha fazla ayrıntı vermeden "Hadi, ben kaçtım" diyerek aracına yöneldi.
DOSTLARIYLA MORAL YEMEĞİ
Sağlık sorununu geride bırakan Cem Yılmaz, kısa süre önce oyuncu dostlarıyla da bir araya geldi.
YAŞANANLARA ESPRİLİ GÖNDERME
Buluşmadan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, fotoğrafa "Kalp Damar Grubu 2. Geleneksel Yemeği" notunu düşerek geçirdiği rahatsızlığa kendine has üslubuyla gönderme yaptı.
O KARELERDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Yılmaz'ın "Kalp Damar Grubu" olarak adlandırdığı buluşmada, daha önce kalp damarındaki ciddi daralma nedeniyle operasyon geçiren oyuncu Bülent Şakrak da yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanmıştı.
İlk müdahalesi Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan Yılmaz, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.
48 SAAT SÜREN GÖZETİM
Anjiyo laboratuvarına alınan ünlü komedyene Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden balon ve stent işlemi uygulanmıştı.
Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından 48 saat gözetim altında tutulan Yılmaz, tedavisinin ve ilaç düzenlemesinin tamamlanmasıyla hastaneden taburcu edilmişti.