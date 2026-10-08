5 milyon takipçili hesaplarını bir çırpıda silmişti! Kıvanç Tatlıtuğ’dan sosyal medya itirafı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağustos ayında veda ettiği sosyal medya hesaplarıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Ünlü isim, 5 milyon takipçili hesaplarını kapatma kararı hakkındaki gerçekleri ilk kez paylaştı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tatlıtuğ, ağustos ayında kapattığı Instagram ve X hesaplarıyla ilgili merak edilen sorulardan Göktürk'teki evinde yaşanan olaya kadar gündemdeki pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI NEDEN KAPATTI?
Ağustos ayında yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatan Tatlıtuğ, bu kararının arkasında özel bir sebep olmadığını belirtti.
"CANIM ÖYLE İSTEDİ, KAPATTIM"
Sosyal medyadan uzaklaşmasının ardında dramatik bir hikaye aranmaması gerektiğini vurgulayan oyuncu, bu süreci şu sözlerle anlattı:
"Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Bunun altını dramatik bir hikâyeye bağlamaya gerek yok. Açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum"
GÖKTÜRK'TEKİ OLAYLA İLGİLİ KONUŞTU
Tatlıtuğ, Göktürk'teki evinde meydana gelen ve Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev'in yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili de açıklama yaptı. Konunun hassasiyetine dikkat çeken oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünün anlamını, önemini ve heyecanını bölmek istemiyorum. Kendisi benim çalışanım olmadığı gibi, her anlamda hukuken, manevi olarak, karakter ve mizacı olarak yanındayız. Yanında olmaya da devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda özellikle bu konunun takipçisi olarak sizlere bilgi vereceğim"
Yangibayev'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatlıtuğ, "Arkadaşımızın durumu gayet iyi. Çok keyifli bir haber. Bugünün keyfine yakışan bir haberi size vermek istedim" diyerek yüreklere su serpti.
YAŞANAN OLAY NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ
Geçtiğimiz ay havalimanında oğlunun görüntüsünü cep telefonuyla çekmeye çalışan bir muhabire tepki göstermesiyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yaşanan olay nedeniyle özür diledi.
Oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Gecenin bir saati, cep telefonuyla herhangi bir vatandaşın oğlumun fotoğrafının çekmesi... Bu durumla ilgili hassasiyetimi hepiniz biliyorsunuz. Seni de sıradan bir vatandaş zannettim. Herkesi kameralı görmeye alışkın olduğum için öyle bir tepki gösterdim. Kalbini kırdıysam senden özür diliyorum"
KIVANÇ TATLITUĞ'UN AÇIKLAMALARI
Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesaplarını neden kapattı?
Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarını kapatmasının özel bir sebebi olmadığını, kendi isteği doğrultusunda bu kararı aldığını ve bu süreçte bol bol kitap okuduğunu belirtmiştir.
Göktürk'teki evinde yaralanan Bahadur Yangibayev'in sağlık durumu nasıl?
Kıvanç Tatlıtuğ, evinde yaşanan olayda yaralanan Bahadur Yangibayev'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve kendisinin manevi olarak yanında olduklarını açıklamıştır.
Kıvanç Tatlıtuğ muhabirden neden özür diledi?
Havalimanında gecenin bir yarısı oğlunun fotoğrafının çekilmesine tepki gösteren oyuncu, muhabiri sıradan bir vatandaş zannettiğini belirterek kalbini kırdıysa özür dilediğini ifade etmiştir