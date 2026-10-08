Göktürk’teki konutta tadilat sonrası temizlik yapılması amacıyla çatıya çıkan Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev, dengesini kaybederek yüksekten düşmüş ve ağır yaralanarak hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

GÖKTÜRK'TEKİ OLAYLA İLGİLİ KONUŞTU

Tatlıtuğ, Göktürk'teki evinde meydana gelen ve Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev'in yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili de açıklama yaptı. Konunun hassasiyetine dikkat çeken oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün anlamını, önemini ve heyecanını bölmek istemiyorum. Kendisi benim çalışanım olmadığı gibi, her anlamda hukuken, manevi olarak, karakter ve mizacı olarak yanındayız. Yanında olmaya da devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda özellikle bu konunun takipçisi olarak sizlere bilgi vereceğim"