Kadıköy Boğası ile Bülent Ersoy , YouTube programında bir araya geldi. Program sırasında ikili arasında yaşanan eğlenceli diyalog dikkat çekti. Kadıköy Boğası'nın dilinin sürçmesi ve Bülent Ersoy'a yaptığı düğün daveti stüdyoda kahkaha dolu anlara sahne oldu.

YouTube programında bir araya gelen Bülent Ersoy ve Kadıköy Boğası, stüdyoda kahkaha dolu anların yaşanmasına neden oldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"CENGİZ ABLA"

Program sırasında Bülent Ersoy'a seslenen Kadıköy Boğası, bir anda "Cengiz Abla!" dedi.

Bülent Ersoy şaşkınlıkla, "Cengiz Abla mı?" diye karşılık verirken Kadıköy Boğası, "Cengiz Abla değil, Bülent Abla. Şaşırdım ya, dilim sürçtü Bülent Abla." ifadelerini kullandı.

ERSOY'DAN ESPRİLİ YANIT

Ersoy ise esprili bir şekilde, "Bu daha eskilere gitse neler olacak burada acaba?" diyerek karşılık verdi.