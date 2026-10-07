Kadıköy Boğası Diva'ya "Cengiz Abla" dedi! Bülent Ersoy kendisine yapılan pota böyle yanıt verdi: "Eskilere gitsek neler olacak"
Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy ile internet fenomeni Kadıköy Boğası, izleyenleri kahkahaya boğdu. Program sırasında dili sürçerek Ersoy’a "Cengiz Abla" diye seslenen Kadıköy Boğası, stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşattı. Diva’nın "Bu daha eskilere gitse neler olacak?" esprisine karşılık veren fenomen isim, nişanlısı Rabia ile yapacağı düğüne Bülent Ersoy’u davet etti. Ersoy’dan düğünde şarkı söylemesini değil "halay çekmesini" isteyen Kadıköy Boğası'nın çıkışı karşısında Ersoy, "Çok iyi çekerim maşallah" yanıtıyla stüdyoyu kırdı geçirdi.
Kadıköy Boğası ile Bülent Ersoy, YouTube programında bir araya geldi. Program sırasında ikili arasında yaşanan eğlenceli diyalog dikkat çekti. Kadıköy Boğası'nın dilinin sürçmesi ve Bülent Ersoy'a yaptığı düğün daveti stüdyoda kahkaha dolu anlara sahne oldu.
"CENGİZ ABLA"
Program sırasında Bülent Ersoy'a seslenen Kadıköy Boğası, bir anda "Cengiz Abla!" dedi.
Bülent Ersoy şaşkınlıkla, "Cengiz Abla mı?" diye karşılık verirken Kadıköy Boğası, "Cengiz Abla değil, Bülent Abla. Şaşırdım ya, dilim sürçtü Bülent Abla." ifadelerini kullandı.
ERSOY'DAN ESPRİLİ YANIT
Ersoy ise esprili bir şekilde, "Bu daha eskilere gitse neler olacak burada acaba?" diyerek karşılık verdi.
NİŞANLISI RABİA'YI ANLATTI
Programın sunucusu Kadıköy Boğası'na, "Rabia'yı Bülent Ersoy'a, divamıza anlatır mısın?" diye sordu.
Bülent Ersoy'un "Rabia kim?" sorusu üzerine Kadıköy Boğası, "Benim nişanlım. Benim sevdiğim kız." dedi.
"BEN NE OLACAĞIM BÖYLE BEKAR"
Ersoy bunun üzerine, "Peki ben ne yapayım? Ben ne olacağım böyle bekar?" sözleriyle espri yaptı.
BÜLENT ERSOY'U DÜĞÜNÜNE DAVET ETTİ
Kadıköy Boğası daha sonra Bülent Ersoy'a, "Çünkü sizi düğünüme çağırıyorum." dedi.
Ersoy ise davete, "Peki bunun ne faydası var bana?" yanıtını verdi.
ŞAŞIRTAN MÜZİK PARÇASI İSTEĞİ
Kadıköy Boğası, düğün için isteğini de açıklayarak, "Çünkü düğünümde 'Diva Bebeğim' şarkısını söyleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Bülent Ersoy şaşkınlıkla, "Ben mi okuyacağım?" diye sordu.
"SİZ HALAY ÇEKECEKSİNİZ"
Kadıköy Boğası ise bu kez, "Hayır, siz halay çekeceksiniz, halay!" diyerek Ersoy'u güldürdü.
Bülent Ersoy da "Çok iyi çekerim maşallah." sözleriyle karşılık verdi.