Mert Yazıcıoğlu’nun takipçisi "Zeynep'le olmasından daha iyi" diyerek iğneledi! Zeynep Artukmaç'ın cevabı sosyal medyayı ikiye böldü
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun tenis kortundan yaptığı paylaşıma gelen bir yorumda sevgilisi Zeynep Artukmaç hedef alındı. Kendisine yönelik iğneleyici ifadeyi gören Artukmaç, verdiği yanıtla sosyal medyayı ikiye böldü.
Oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından tenis kortunda çekilen görüntülerini paylaşması, magazin gündemine damga vuran bir diyaloğu beraberinde getirdi.
Paylaşımın altına yazılan bir yorumda Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Artukmaç'ın doğrudan hedef alınması ve Artukmaç'ın kendisine yapılan bu ince iğnelemeyi verdiği yanıtla boşa çıkarması sosyal medyayı salladı.
TENİS KORTUNDAN PAYLAŞIM YAPTI
Mert Yazıcıoğlu, raketini alıp korta çıktığı anları Instagram hesabından "3months w/ 🎾" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Kısa sürede binlerce beğeni alan videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Ancak gönderinin altındaki yorumlardan biri, diğer tüm etkileşimlerin önüne geçti.
DOĞRUDAN ZEYNEP ARTUKMAÇ'I HEDEF ALDI!
Videonun altına yapılan "3 ay tenis oynamış Zeynep'le olmasından daha iyi" şeklindeki yorum kısa sürede dikkat çekti.
"Zeynep'le zaman geçireceğine tenis oynamış, daha iyi etmiş" iması taşıyan bu yorum, doğrudan Zeynep Artukmaç'ı ve çiftin ilişkisini hedef alan açık bir iğneleme olarak değerlendirildi.
İĞNELEMEYE JET YANIT
Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olan Zeynep Artukmaç, kendisine ve ilişkisine yönelik yapılan bu iğnelemeye kayıtsız kalmadı.
Sert bir tartışmaya ya da polemiğe girmek yerine mizahi bir tavır sergileyen Artukmaç, yapılan taşlamanın altına doğrudan şu yanıtı verdi: "Hayır birlikte oynuyoruz"
SOSYAL MEDYADA FARKLI BAKIŞ AÇILARI
Zeynep Artukmaç'ın iğnelemeye verdiği bu karşılık sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında farklı bakış açıları da dile getirildi.
Bir kesim kullanıcı Artukmaç'ın doğrudan diyaloğa girmesini eleştirerek "Seni biraz cool olmaya davet ediyorum Mert'in yorumlarını okuyup fanlarına cevap verme yakışmıyor" şeklinde yorumlar yaptı.
Diğer bir kesim ise Artukmaç'ın duruşunu ve hamlesini savunarak "Kraliçe vurdu ve gol oldu" ifadeleriyle kendisine destek verdi.
İLİŞKİLERİNİ 2026 YILINDA İLAN ETMİŞLERDİ
Sosyal medyada yaşanan bu yorumlaşma ünlü çiftin ilişkisini de bir kez daha gündeme getirdi. İlk zamanlar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç çifti, 2026 yılı içinde birlikteliklerini ilan etmişti.
Kameralar karşısına geçtiklerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Her şey yolunda, oldukça mutluyuz" diyerek ilişkilerinin yolunda gittiğini belirtmişti.
ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR?
İlköğrenim ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Zeynep Artukmaç, yükseköğrenimini Bilkent Üniversitesi Tasarım ve Görsel İletişim Bölümü'nde sürdürerek 2023 yılında mezun olmuştur.
Eğitim hayatı boyunca medya, yapım, kültür ve sanat sektörlerinde stajlar yaparak yönetmen asistanlığı ve pazarlama alanlarında pratik deneyim kazanan Artukmaç, görsel iletişim ve medya alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olan Artukmaç, 2026 yılında oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile olan birlikteliğiyle adından söz ettirmiştir.
(Fotoğraflar Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç'ın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.)