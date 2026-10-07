Mert Yazıcıoğlu’nun takipçisi "Zeynep'le olmasından daha iyi" diyerek iğneledi! Zeynep Artukmaç'ın cevabı sosyal medyayı ikiye böldü

Kısa sürede binlerce beğeni alan videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Ancak gönderinin altındaki yorumlardan biri, diğer tüm etkileşimlerin önüne geçti.

DOĞRUDAN ZEYNEP ARTUKMAÇ'I HEDEF ALDI! Videonun altına yapılan "3 ay tenis oynamış Zeynep'le olmasından daha iyi" şeklindeki yorum kısa sürede dikkat çekti.

"Zeynep'le zaman geçireceğine tenis oynamış, daha iyi etmiş" iması taşıyan bu yorum, doğrudan Zeynep Artukmaç'ı ve çiftin ilişkisini hedef alan açık bir iğneleme olarak değerlendirildi.

İĞNELEMEYE JET YANIT Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olan Zeynep Artukmaç, kendisine ve ilişkisine yönelik yapılan bu iğnelemeye kayıtsız kalmadı.